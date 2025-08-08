Afrique de l'Ouest: Omar Hilale met en avant le rôle de l'Initiative Atlantique Royale dans le développement des pays du Sahel

L'ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès de l'ONU, et président de la 22è session du Comité de haut niveau de l'Assemblée générale sur la coopération Sud-Sud aux Nations Unies, Omar Hilale, a indiqué, mercredi à Awaza en Turkménistan, que le Royaume du Maroc continue d'apporter un soutien concret aux pays africains sans littoral, Sous la Sage Conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste.

Intervenant lors de la réunion ministérielle sur la coopération Sud-Sud, organisée dans le cadre de la troisième Conférence des Nations Unies sur les pays en développement sans littoral (5-8 août), M. Hilale a précisé que ce soutien prend forme à travers le renforcement des projets de développement Sud-Sud et la coopération triangulaire, ce qui contribue activement à accélérer le développement de ces pays, à renforcer la solidarité africaine et l'intégration régionale et à stimuler les investissements et le développement commun.

Cet engagement, a-t-il poursuivi, s'est concrétisé à travers de nombreuses initiatives, notamment celle lancée par SM le Roi Mohammed VI visant à favoriser l'accès des pays du Sahel à l'Océan Atlantique, soulignant que cette Initiative Royale, qui représente un levier stratégique pour la transformation des économies des pays du Sahel, vise à asseoir de nouveaux fondements de coopération et de développement commun, via le partage de l'expérience marocaine et la mise à disposition de son infrastructure routière, ferroviaire et portuaire.

Après avoir réaffirmé le soutien et la solidarité immuables du Maroc en faveur des pays qui traversent une période particulière, notamment les pays en développement sans littoral, M. Hilale a estimé que cette réunion constitue un rappel et une affirmation que la solidarité avec les pays en développement sans littoral restera au coeur de l'action du Royaume.

Il a également appelé à s'appuyer sur la dynamique enclenchée par cet événement, afin de réaliser l'ambition de connecter les pays enclavés au littoral et faire face à la double contrainte que ces pays affrontent, à savoir le fait d'être à la fois des pays en développement et des pays sans littoral.

Cette réunion ministérielle, a-t-il relevé, arrive à point nommé afin de faire rayonner le rôle central de la coopération sud-sud et triangulaire, ainsi que pour stimuler le développement durable et résilient, transformer les pays en développement sans littoral, renforcer le financement du développement, et tirer profit des sciences, de la technologie et de l'innovation pour accélérer la transformation économique structurelle.

Il a également mis en relief la réactivité du Comité de haut niveau ainsi que ses bureaux, qui suivent de près les défis et les opportunités de développement dans les pays en développement sans littoral, réitérant, à cette occasion, l'engagement de continuer à renforcer cet agenda et à le promouvoir au sein des différents fora régionaux et internationaux.

M. Hilale a, également, appelé à tirer parti de toute les formes de soutien financier suffisant et durable au profit de ces pays, y compris les mécanismes de financement innovants, estimant que la participation des organisations régionales, du système des Nations Unies pour le développement, des institutions financières internationales, du secteur privé et des établissements académiques, est essentielle pour assurer la cohérence et la durabilité des initiatives des pays du Sud.

La troisième Conférence des Nations Unies sur les pays en développement sans littoral vise à repenser le cheminement du développement dans les pays sans littoral et constitue une plateforme de rencontre pour des délégations de haut niveau, des responsables internationaux, des investisseurs et des organisations, afin de discuter notamment des stratégies d'intégration des problématiques spécifiques à ces pays dans les politiques mondiales, des plans d'investissement et de l'élaboration d'idées liées à l'Agenda du développement durable.

La première conférence des Nations Unies sur les pays en développement sans littoral s'est tenue en août 2003 à Almaty (Kazakhstan), tandis que la deuxième a eu lieu en novembre 2014 à Vienne (Autriche).