Sénégal: Signature d'accords - Ousmane Sonko et Recep Tayyip Erdogan sur la même ligne

En visite officielle en Türkiye, le Premier ministre Ousmane Sonko a été reçu, hier jeudi, par le président turc Recep Tayyip Erdogan. En marge de cette rencontre, les deux parties ont signé plusieurs accords dans des domaines jugés stratégiques, dont l'énergie, l'agriculture, l'industrie et la défense, entre autres. Les deux dirigeants ont également exprimé leur convergence de vues sur plusieurs questions.

Le Premier ministre Ousmane Sonko, en Türkiye depuis avant-hier, a entamé ses activités à Ankara, la capitale turque, hier jeudi. L'un des temps forts de cette journée a été sa rencontre avec le président de la République de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan. Ce dernier a accueilli le Premier ministre lors d'une cérémonie officielle au complexe présidentiel à Ankara. Les deux dirigeants se sont d'abord entretenus en tête-à-tête, avant de co-présider les discussions entre leurs délégations.

À l'issue de ces échanges, Recep Tayyip Erdogan et Ousmane Sonko ont participé à une cérémonie de signature d'accords, avant de s'adresser conjointement à la presse. Selon l'Agence de presse sénégalaise (Aps), le Sénégal et la Türkiye ont signé plusieurs accords dans des domaines stratégiques pour les deux pays, tels que l'énergie, l'agriculture et l'industrie. Un protocole d'amendement n°1 au protocole de mise en oeuvre de l'assistance en la matière, daté du 28 janvier 2020, a également été signé entre les deux gouvernements, par le ministre des Forces armées, Birame Diop, et son homologue turc.

Dans son discours, le président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré : « C'est un grand plaisir d'accueillir le Premier ministre du Sénégal, un pays qui joue un rôle clé sur le continent africain ». Selon lui, «les accords signés aujourd'hui permettront de renforcer encore davantage la coopération entre nos deux pays». Il a exprimé sa volonté de porter le volume des échanges commerciaux entre les deux pays à environ 1 milliard de dollars - soit un peu plus de 560 milliards de Fcfa par an, dans une première phase. «Les entreprises turques ont déjà mené à bien de nombreux projets contribuant aux objectifs de développement du Sénégal. Dans le cadre du programme Vision Sénégal 2050, nous sommes prêts à partager l'expérience de nos entreprises avec nos amis sénégalais dans le cadre du Programme national de transformation», a assuré Recep Tayyip Erdogan.

Hisser les échanges à 1 milliard de dollars À son tour, le Premier ministre Ousmane Sonko, a transmis les salutations du président Bassirou Diomaye Faye à son homologue turc. Il a salué les efforts de la Türkiye en matière de développement économique. « Vous nous inspirez. Nous avons des relations solides, chaleureuses et fraternelles », a déclaré M. Sonko, pour qui les deux pays partagent les mêmes valeurs et une histoire similaire en matière de défis culturels.

Il a affirmé que le Sénégal, sous la présidence de Bassirou Diomaye Faye, souhaite plus que jamais faire de la Türkiye un partenaire stratégique. S'exprimant sur l'objectif exprimé par M. Erdogan de porter les échanges à environ 1 milliard de dollars (soit plus de 562 milliards de FCfa, contre 249,1 milliards en 2024), le Premier ministre a salué cette ambition, qui vise à dynamiser la coopération bilatérale.

Il a également précisé que le Sénégal cherche à instaurer une coopération équilibrée et décomplexée, fondée sur des partenariats mutuellement respectueux, et non sur des rapports de domination. « Ceux qui n'ont pas encore compris cela l'apprendront à leurs dépens. L'illusion de puissance peut amener certains à croire qu'ils peuvent appuyer sur un bouton pour que le monde entier suive. Ce temps est révolu. Chaque pays est aujourd'hui fier de sa souveraineté et de son indépendance. Nous sommes heureux de constater que la Türkiye partage cette vision : elle aura toute sa place en Afrique de l'Ouest, et particulièrement au Sénégal », a affirmé le Premier ministre sénégalais.

S'agissant toujours des perspectives de coopération, M. Sonko a indiqué que le secteur de la défense est crucial dans le contexte régional actuel, marqué par l'insécurité. Ankara, a-t-il souligné, peut devenir un partenaire clé dans les domaines de l'armement et de la défense. Auparavant, le président turc avait insisté sur les discussions menées autour de la sécurité, de l'industrie de défense et de la lutte contre le terrorisme : « Nous nous réjouissons de l'intérêt croissant de nos frères africains pour les produits de défense turcs », a-t-il déclaré.

Le Premier ministre visite les entreprises de défense Aselsan et Havelsan à Ankara... En visite officielle en Turquie, du 6 au 10 août 2025, sur invitation du président turc Recep Tayyip Erdoğan, le Premier ministre a exprimé sa volonté de renforcer la coopération dans le domaine de la défense avec le Sénégal. Ousmane Sonko a visité, ce jeudi 7 août 2025, les sites des entreprises de défense Aselsan et Havelsan à Ankara. Il était accompagné de Haluk Görgün, président de l'Industrie de défense de la République de Turquie.

Selon la Primature du Sénégal, M. Sonko a assisté à une présentation des activités de ces deux entreprises, en présence de sa délégation. « D'importants projets de coopération sont actuellement en discussion avec notre pays », indique la même source. Le Premier ministre a réitéré la volonté du Sénégal de renforcer sa coopération avec la Turquie, notamment dans les domaines de l'industrie et de la défense.

Il a particulièrement insisté sur les enjeux du transfert de technologies et de la souveraineté des données, dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant puis reçu par le président de la Grande Assemblée nationale de la République de Turquie Invité par le président S.E.M. Recep Tayyip Erdoğan, le Premier ministre Ousmane Sonko a également été reçu en audience par M. Numan Kurtulmuş, président de la Grande Assemblée nationale de la République de Turquie, ce jeudi 7 août 2025.

Solidarité avec la Palestine

Par ailleurs, les deux parties ont abordé la question palestinienne, sur laquelle ils affichent une parfaite convergence de vues. À ce sujet, Ousmane Sonko a dénoncé ce qu'il qualifie de génocide contre le peuple palestinien, évoquant « une volonté d'accaparement de territoires entiers qui ne peut être acceptée ». Il a rappelé la position constante du Sénégal, qui préside le Comité pour la défense des droits inaliénables du peuple palestinien. M. Sonko a regretté que ce qui se passe actuellement à Gaza soit parrainé par de grandes puissances.

De son côté, le président Erdogan a déclaré : « La situation à Gaza a également été au coeur de nos échanges. La solidarité du Sénégal avec le peuple palestinien est un exemple pour de nombreuses nations. Notre combat se poursuivra jusqu'à la fin du génocide à Gaza, et jusqu'à ce que ceux qui affament et tuent des enfants innocents soient traduits en justice ». Il a conclu en affirmant : « Les auteurs de ces crimes répondront devant la loi et devant l'Histoire, pour chaque enfant réduit à la peau sur les os par la faim. » Enfin, le président Erdogan a offert un dîner officiel en l'honneur du Premier ministre sénégalais.