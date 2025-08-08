Sénégal: Santé bucco-dentaire - L'UCAD étrenne une nouvelle clinique dentaire

Mercy Ships, en partenariat avec l'Institut d'Odontologie et de Stomatologie (IOS) de l'Université Cheikh Anta Diop (UCAD), le ministère de la Santé et de l'Action Sociale, et d'autres acteurs clé, a inauguré mardi 5 août une nouvelle clinique dentaire et officiellement posé la première pierre d'un futur centre de formation dentaire.

Deux projets majeurs qui marquent une avancée déterminante pour la formation dentaire et l'accès aux soins bucco-dentaires au Sénégal a été célébrée ce week-end au sein du Département d'Odontologie de l'Université Cheikh Anta Diop (UCAD) à Dakar.

La cérémonie a réuni des représentants de haut niveau du gouvernement, du monde universitaire, du secteur de la santé, ainsi que des responsables de Mercy Ships. Cet événement a témoigné d'un engagement partagé centré sur l'amélioration des services de santé bucco-dentaire au Sénégal.

« Ces deux infrastructures répondent à plusieurs objectifs : renforcer les capacités nationales, améliorer l'accès à des soins bucco-dentaires de qualité, tout en intégrant pleinement la formation initiale à la pratique clinique encadrée », a déclaré Serigne Mbaye, Secrétaire Général du ministère de la Santé et de l'Action sociale.

La clinique de prothèses dentaires rénovée, désormais opérationnelle, est équipée de 10 fauteuils dentaires et d'une salle de radiologie dédiée.

« Ce jour marque le lancement concret d'une initiative ambitieuse de santé publique, fondée sur les valeurs essentielles de dignité, de solidarité et d'accès équitable aux soins », a confirmé le Professeur Bara Ndiaye, Doyen de la Faculté de Médecine, Pharmacie et Odontologie.

Le second chantier d'envergure est le centre de formation dentaire, dont la construction sera achevée d'ici deux ans. Il comprendra 30 fauteuils dentaires, qui permettront de développer la spécialisation dans toute la sous-région, représentant une avancée majeure en matière de formation et de services cliniques.

« Cette collaboration reflète l'engagement à long terme de Mercy Ships de renforcer durablement des capacités sanitaires au Sénégal et en Afrique de l'Ouest », a indiqué David Ugai, Directeur de Mercy Ships en Guinée.

Ce tournant est le fruit d'un partenariat solide entre Mercy Ships, l'UCAD, et les institutions nationales de santé et d'éducation, tous réunis autour d'un objectif commun : former une nouvelle génération de professionnels dentaires et élargir l'accès à des soins bucco-dentaires de qualité pour tous.