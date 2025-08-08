Dakar, accueillit du 3 au 5 décembre prochain le premier salon de l'intelligence artificielle en Afrique dénommé NEXTEN Summit 2025. Organisé sous le thème : IA, blockchain, innovation et inclusion financière, cet événement en plus d'être un rendez-vous technologique, permet la création de partenariats stratégiques et d'opportunités d'investissement pour les start-ups africains.

Prévu du 3 au 5 décembre prochain à Dakar, le sommet réunira plus de 5 000 participants, dont des décideurs politiques, leaders d'industrie, innovateurs technologiques, start-ups, investisseurs mondiaux, grandes entreprises multinationales, la diaspora... L'idée selon Aminata Diouf Sall, membre du conseil exécutif de NEXTEN, « c'est d'attirer les start-ups, les talents. Parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, on a une jeunesse qui est très fertile qui est libre d'esprit, mais qui n'a pas forcément les outils et les opportunités pour rayonner. »

Ainsi, lors de la troisième journée de l'événement qui se déroulera le 3 décembre, NEXTEN Summit entend s'appuyer sur quatre axes majeurs, à travers la mise en place ce qu'on appelle des speech battle. « L'idée, ce sera que les start-ups viennent s'affronter de manière positive de mettre en lumière leurs projets, leurs idées face à des investisseurs qu'on va inviter, des investisseurs locaux et des investisseurs internationaux. À travers ces speech battle là, ils vont mettre en lumière leurs projets et leurs opportunités de partenariat.

Nous voulons initier des opportunités d'affaires pour les jeunes », a déclaré Mme Sall qui annonce l'identification de start-ups africaines, qui viendront partager leur succes story. À ce point précis, l'objectif d'après Mme Aminata Diouf Sall, « ce sera de venir les inviter pour qu'elles puissent partager leurs expériences pour que les autres startups émergentes, de nouvelles startups puissent capitaliser ce succes story, la capitaliser sur de bonnes expériences, voir un peu la manière de se développer. »

En sélectionnant des villes ayant un potentiel d'influence régionale indépendamment de leurs limites actuelles, souligne son initiateur, Madou Sylla, ingénieur Sénégalais, vivant aux Etats-Unis, « NEXTEN Summit 2025 est conçu pour accélérer stratégiquement leur transformation en pôles d'innovation dont l'objectif est de changer durablement le récit du développement, en positionnant chaque ville hôte comme une passerelle tournée vers l'avenir, où les technologies émergentes servent les citoyens, les politiques publiques et la prospérité. »

Ainsi, après le sommet, le pays hôte bénéficiera d'infrastructures, de plateformes, d'élans politiques et de capital pour continuer à se transformer bien après la clôture de l'événement.