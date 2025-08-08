Ile Maurice: Anil Bachoo salue la nomination d'Anishta Babooram

La nomination d'Anishta Babooram en tant que junior minister à la Santé et au bien-être n'a pas tardé à faire réagir Anil Bachoo. Le ministre de la Santé s'est exprimé dans un communiqué, ce jeudi 7 août.

«Le Premier ministre m'a consulté à ce sujet, et j'ai exprimé mon plein soutien», a-t-il affirmé, mettant en avant l'importance de «faire place à de nouveaux talents» dans les hautes sphères de l'administration publique. Pour Anil Bachoo, Anishta Babooram incarne «les valeurs d'une vraie socialiste» et représente une nouvelle génération d'acteurs politiques «ancrés dans l'engagement public».

Issue de la Young Labour Academy, la jeune junior minister n'est pas une inconnue pour Anil Bachoo. «Je la connais depuis son adolescence. Elle a toujours démontré sérieux, engagement et loyauté envers le parti et ses principes.»

Il estime qu'un binôme formé d'«une voix jeune, dynamique et innovante» aux côtés d'un ministre chevronné constitue une formule gagnante. «Cela apporte de l'énergie, de nouvelles perspectives et un sens de continuité.»