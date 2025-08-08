Ile Maurice: Un terrain de 8 447 m2 attribué à Autisme Maurice

7 Août 2025
L'Express (Port Louis)
Par Nicolas Frichot

Un accord a été signé le 6 août à Ébène entre Autisme Maurice et le ministère des Terres et du Logement. Il porte sur la mise à disposition d'un terrain de 8 447 m2 destiné à la construction d'un bâtiment par Autisme Maurice. Le ministre Shakeel Mohamed a réaffirmé le soutien du gouvernement : «Je le dis sans hésitation, sans des organisations dédiées comme Autisme Maurice et plusieurs autres ONG, le gouvernement mauricien et la population n'auraient pas pu faire face à la demande des citoyens et des services dont ils ont besoin.»

Laura Augustin, présidente de l'association, a tenu à remercier le ministère pour cet accord : «Se avek enn leker kontan ki nou pe sign sa bay-la.» Elle a aussi expliqué la nécessité de cette avancée : «Autisme Maurice existe depuis 15 ans. Pour assurer la pérennité des services, ce bâtiment est essentiel», explique-t-elle.

Elle a lancé un appel au secteur privé : «Nous sommes limités en termes de ressources et de professionnels pour nous accompagner. Un pour cent de la population est atteint d'autisme.

À ce jour, nous avons pu opérer grâce à des sponsors qui nous soutiennent depuis des années, dont le SEDAM.. Elle a tenu à préciser : «L'autisme n'est pas une maladie, mais une condition neurologique. Ce bâtiment de 2 000 m2 représentera une lueur d'espoir.»

Le ministre Shakeel Mohamed a conclu en réitérant la collaboration interministérielle : «Cette signature est un des éléments de l'équation et nous allons travailler ensemble, que ce soit avec le ministère de la Santé ou le ministère de l'Éducation.»

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.