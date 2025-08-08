Ile Maurice: Un terrain de 8 447 m2 attribué à Autisme Maurice

Un accord a été signé le 6 août à Ébène entre Autisme Maurice et le ministère des Terres et du Logement. Il porte sur la mise à disposition d'un terrain de 8 447 m2 destiné à la construction d'un bâtiment par Autisme Maurice. Le ministre Shakeel Mohamed a réaffirmé le soutien du gouvernement : «Je le dis sans hésitation, sans des organisations dédiées comme Autisme Maurice et plusieurs autres ONG, le gouvernement mauricien et la population n'auraient pas pu faire face à la demande des citoyens et des services dont ils ont besoin.»

Laura Augustin, présidente de l'association, a tenu à remercier le ministère pour cet accord : «Se avek enn leker kontan ki nou pe sign sa bay-la.» Elle a aussi expliqué la nécessité de cette avancée : «Autisme Maurice existe depuis 15 ans. Pour assurer la pérennité des services, ce bâtiment est essentiel», explique-t-elle.

Elle a lancé un appel au secteur privé : «Nous sommes limités en termes de ressources et de professionnels pour nous accompagner. Un pour cent de la population est atteint d'autisme.

À ce jour, nous avons pu opérer grâce à des sponsors qui nous soutiennent depuis des années, dont le SEDAM.. Elle a tenu à préciser : «L'autisme n'est pas une maladie, mais une condition neurologique. Ce bâtiment de 2 000 m2 représentera une lueur d'espoir.»

Le ministre Shakeel Mohamed a conclu en réitérant la collaboration interministérielle : «Cette signature est un des éléments de l'équation et nous allons travailler ensemble, que ce soit avec le ministère de la Santé ou le ministère de l'Éducation.»