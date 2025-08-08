Sénégal: Turquie - Le Premier ministre sénégalais rencontre le président turc pour renforcer le partenariat entre les deux pays

8 Août 2025
Par Anne Andlauer

Le Premier ministre sénégalais est en Turquie. Ousmane Sonko effectue une visite officielle à l'invitation du président turc, Recep Tayyip Erdoğan, qu'il a longuement rencontré ce jeudi 7 août dans son palais à Ankara, accompagné d'une importante délégation ministérielle. L'occasion de signer quatre accords et protocoles bilatéraux, dans les domaines de l'enseignement supérieur, de l'audiovisuel et de la coopération financière et militaire, et d'afficher leur volonté d'approfondir les échanges turco-sénégalais.

En accueillant Ousmane Sonko, Recep Tayyip Erdoğan a salué le Premier ministre d'un « pays ami et frère ». Le Sénégal, un « pays qui joue un rôle clé sur le continent africain ». Le président de la Turquie a rappelé l'objectif commun d'Ankara et de Dakar : porter les échanges commerciaux à 1 milliard de dollars, contre environ 450 millions aujourd'hui. « Une centaine de nos entreprises sont actives au Sénégal. Leurs investissements et leurs projets représentent une valeur de près de trois milliards de dollars. Nous sommes prêts à partager l'expérience de nos entreprises avec nos amis sénégalais dans le cadre du programme national de transformation Sénégal 2050 ».

Des ambitions partagées par Ousmane Sonko, qui a cité l'agriculture, l'énergie et les transports comme secteurs à fort potentiel pour le développement des échanges. Mais aussi : « Le secteur de la défense est un secteur extrêmement important pour nous parce que le Sénégal est malheureusement dans un environnement géographique avec beaucoup de menaces. Et la Turquie aujourd'hui, qui a réussi en un temps record à développer une industrie d'armement très solide, peut être ce partenaire-là qui nous permettra, dans des conditions dont nous allons discuter, dont nous avons déjà discuté, de pouvoir nous approvisionner, nous équiper, nous entraîner également. »

La visite officielle se poursuit à Istanbul, avec notamment l'organisation d'un Forum économique turco-sénégalais ce samedi 9 août.

