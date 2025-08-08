Accra — « Une nouvelle choquante à laquelle nous ne pouvions croire ». C'est ainsi que Mgr Matthew Kwasi Gyamfi, évêque de Sunyani et président de la Conférence épiscopale du Ghana (Ghana Catholic Bishops' Conference GCBC), a commenté la nouvelle de la catastrophe aérienne qui a coûté la vie au ministre de la Défense Edward Omane Boamah, au ministre de l'Environnement Ibrahim Murtala Muhammed et à six autres personnes qui se trouvaient à bord de l'hélicoptère qui s'est écrasé hier, 6 août, dans la région d'Ashanti.

Mgr Gyamfi a appris la nouvelle de la catastrophe aérienne alors qu'il était réuni à Accra pour l'Assemblée plénière du Secrétariat catholique.

La GCBC a ensuite publié quelques heures plus tard un communiqué dans lequel elle présente ses condoléances « au président, aux familles des victimes, au Parlement et à la nation. Nous demandons à tous les Ghanéens de prier pour eux. Perdre d'un seul coup des esprits aussi brillants est un choc ».

Les évêques soulignent que les personnes qui ont perdu la vie dans cet accident « étaient des hommes d'un dévouement éprouvé - des serviteurs de l'État, des politiciens, des technocrates et de vaillants officiers des forces armées ghanéennes - qui ont donné leur vie au service de la République, des institutions et de la population de ce pays. Leur disparition soudaine et prématurée est non seulement un coup dur pour leurs familles et leurs amis, mais aussi une perte grave pour la nation ».

« Dans des moments comme celui-ci - poursuit le message reçu par l'Agence Fides - nous nous rappelons la nature fragile et éphémère de la vie humaine, ainsi que la valeur durable d'un service fondé sur l'intégrité morale, le sacrifice et la recherche du bien commun ».

L'hélicoptère, un Z9 de fabrication chinoise, s'est écrasé dans la région d'Ashanti après avoir disparu des radars peu après son décollage d'Accra, vers 9 heures heure locale, à destination d'Obuasi, au nord-ouest de la capitale. Les autorités locales ont ouvert une enquête sur les causes de l'accident.

Le président du Ghana, John Dramani Mahama, a proclamé trois jours de deuil national.