Tunisie: Colloque national sur l'intégration scolaire - Vers l'adoption d'une approche stratégique à long terme

L'événement se veut une opportunité rassemblant les départements concernés, dont l'éducation, les affaires sociales et la santé, avec le défi de résoudre à long terme les problématiques du décrochage scolaire et favoriser l'intégration scolaire durable.

Sous la présidence du ministre de l'Éducation, Noureddine Al-Nouri, le colloque national sur l'intégration scolaire, les défis et les perspectives, a été ouvert hier. Organisé par le Centre international de formation des formateurs et d'innovation pédagogique (Ciffip) en partenariat avec l'Unicef, et en présence d'un certain nombre de cadres pédagogiques et de représentants des ministères concernés.

Dans son discours d'ouverture, le ministre de l'Éducation a souligné que l'axe d'intégration scolaire est un pilier central dans la construction d'un système éducatif juste et équitable conformément aux orientations du Président de la République, Kaïs Saïed, un système dans lequel l'État retrouve son rôle social, et que ce forum traduit la transformation de ce sujet d'une discussion théorique à une pratique durable de terrain, lit-on dans un communiqué du département.

Le ministre a également souligné que son département est engagé à fournir des conditions éducatives et psychologiques appropriées à cette catégorie d'élèves porteurs de handicap, garantissant ainsi l'égalité des chances entre tous les apprenants, afin que la justice éducative soit réalisée dans sa dimension globale.

Nouri a expliqué que la réalisation effective de l'intégration scolaire nécessite la poursuite de la coordination participative entre les différents ministères qui y interfèrent, y compris les ministères de l'Éducation, des Affaires sociales et de la Santé.

Il a également annoncé les progrès réalisés par le ministère de l'Éducation dans la transition du traitement temporaire des défis à l'adoption d'une approche stratégique à long terme, basée sur la réhabilitation des espaces éducatifs pour qu'ils soient inclusifs et accueillants pour tous, le développement des compétences des enseignants et les préparer à accompagner toutes les catégories, la fourniture des moyens pédagogiques appropriés aux élèves afin de faciliter leur intégration scolaire.

Le premier panel du colloque a été consacré au diagnostic de l'expérience vécue de l'intégration scolaire, et un débat a été tenu sur le bilan des politiques publiques dans le domaine de l'intégration scolaire, avec plusieurs interventions de responsables des ministères de l'Education, des Affaires sociales et de la Santé.

Au cours de cette session, les intervenants ont présenté les progrès réalisés ces dernières années, notamment en ce qui concerne la mise à disposition de cadres compétents et le développement de certains programmes pédagogiques adaptés en la matière. Les intervenants ont, à cette l'occasion, souligné la nécessité de surmonter un certain nombre de défis liés aux ressources humaines et matérielles et aux infrastructures. Le colloque se poursuit aujourd'hui et demain, date de sa clôture.

La directrice générale de l'enseignement primaire, Nadia Ayari, a souligné lors de ce forum que le nombre d'élèves intégrés dans les établissements scolaires (primaires, collèges et lycées) s'éleve à 22.000, précisant que le nombre d'élèves bénéficiant d'une carte d'invalidité et d'enfants autistes a augmenté, selon les dernières statistiques du ministère de l'Éducation.

Elle a ajouté que les ministères de l'Éducation, de la Santé et des Affaires sociales ont signé en juillet dernier une circulaire commune qui définit les procédures et les mécanismes d'inscription des élèves handicapés pour l'année scolaire 2025-2026 afin de leur permettre de suivre un parcours scolaire normal et bénéficier de services de soutien et d'accompagnement et stipule les obligations de chaque ministère pour garantir une année scolaire inclusive aux enfants handicapés.

Ayari a rappelé que l'acceptation des dossiers des enfants destinés à être intégrés dans les écoles publiques passe nécessairement par les commissions régionales d'intégration des personnes handicapées afin d'étudier la possibilité d'intégrer l'enfant handicapé (qui doit nécessairement être titulaire d'une carte d'invalidité) ou l'enfant ayant des difficultés d'apprentissage dans les établissements scolaires.

Leurs dossiers sont examinés par des spécialistes de la santé et de l'éducation et par le ministère des Affaires sociales afin de décider de leur intégration dans le parcours scolaire normal ou de leur orientation vers des centres spécialisés.

Le ministère de l'Éducation a élaboré, en collaboration avec les ministères concernés, un plan national visant à créer une plateforme numérique qui rassemble les données des élèves handicapés et permet aux parents d'accéder à l'information et de suivre le parcours de l'élève intégré dans l'établissement d'enseignement public (mécanismes, suivi, accompagnement psychologique, etc.), selon la directrice générale de l'enseignement primaire.