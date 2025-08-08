Tunisie: « Imagine » de Karim Thlibi - Une version « spécial Carthage »

Après le festival international de Hammamet l'année dernière, le spectacle symphonique « Imagine », signé par Karim Thlibi avec l'Orchestre symphonique tunisien et les Voix de l'Opéra, sera présenté, le 8 août, lors de la 59e édition du festival international de Carthage.

Tiré du roman « Demain .. Jour de la Résurrection » de l'écrivain tunisien Mohsen Ben Nefissa, « Imagine», qui est conçu comme un psychodrame musical, puise dans la mémoire collective tunisienne et met en lumière la richesse infinie de notre héritage en réunissant différents genres musicaux, auxquels Thilibi ajoute différents éléments audiovisuels agencés par Abdelhamid Bouchnaq.

Joué avec l'Orchestre symphonique tunisien sous la direction du chef d'orchestre Mohamed Bouslama, le spectacle fait intervenir différents artistes entre voix et sollistes : Nay Al Barghouti, Zied Zouari, Haythem Hadhiri, Mohamed Ali Chebil, Hssin Ben Miloud, Hedi Fahem, Saber Radouani, Sirine Harabi, Hamdi Al Jamoussi, Haroun Karoui et Nasreddine Chebli.

Présentée plusieurs fois dans différentes occasions, l'oeuvre est en constante évolution avec des modifications et autres réécritures apportées à chaque représentation. «Un spectacle figé, que l'on ressort à l'identique comme un plat conservé au frigo, me paraît contraire à l'essence même de l'art et de la vie.

La version qui sera présentée à Carthage a été pensée spécialement pour ce festival. Elle reste fidèle à l'esprit de la création originale tout en portant une énergie propre à ce moment précis», avait confié Karim Thlibi à La Presse dans une interview publiée le 7 juillet dernier.