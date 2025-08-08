Tunisie: Soldes d'été - Le président de la chambre des commerçants de prêt-à-porter appelle à signaler les abus

7 Août 2025
La Presse (Tunis)

Le Président de la Chambre nationale des commerçants de prêt-à-porter, Mohsen Ben Sassi, a appelé ce jeudi 7 août 2025, les citoyens à signaler toute infraction ou abus durant la saison des soldes d'été. Pour cela, ils peuvent contacter le numéro vert du ministère du Commerce : 80100191.

Dans une déclaration à la Radio Nationale, il a ajouté que les consommateurs peuvent également contacter l'Union nationale du commerce, de l'industrie et de l'artisanat ou la Chambre nationale des commerçants de prêt-à-porter pour toute intervention en cas d'abus.

Mohsen Ben Sassi a précisé que la réduction minimale est fixée à 20 %

La saison des soldes d'été, qui a débuté ce jeudi 7 août 2025, se poursuivra jusqu'au 17 septembre prochain. Dans le gouvernorat de Tunis, 607 points de vente participeront à cette saison, sur la base de 158 déclarations de participation.

