Tunisie: CAB/Conférence de presse de Samir Yaacoub - « Le paiement des dettes s'effectuera en quatre échéances »

Le président du CAB a éclairci beaucoup de zones d'ombre...

En l'absence d'informations officielles sur de nombreux sujets ayant trait à la vie du Club, les interprétations des uns et des autres allaient dans tous les sens. Et on ne peut le reprocher à personne! La conférence de presse du président du CAB, organisée au local du club, a eu le mérite d'éclaircir les nombreux points qui restaient en suspens... Il était question des dettes, du retour de Fellahi et Seydi, des recrutements... et des détracteurs du comité directeur quant à la gestion des affaires!

On a appris, à cette occasion, que les dettes du CAB s'élevaient finalement à 3,120 millions de dinars et non pas 2, 7 millions de dinars comme il a été rapporté à maintes reprises. Il est évident que d'autres sommes sont venues gonfler ce montant pour que l'ardoise monte davantage.

Après moult réunions marathoniennes avec les avocats des joueurs plaignants et autres fournisseurs, une solution à été finalement trouvée consistant à s'acquitter des dettes suivant un échéancier. « Le CAB a payé 2 millions de dinars comme première tranche il y a à peine quelques heures », selon le président nordiste.

Le 15 février 2026, on paiera une deuxième tranche, le 15 septembre de la même année, la troisième tranche et en février 2027, on aura bouclé la boucle des dus ». Il s'agit- là d'une bonne nouvelle puisque le CAB ne sera pas relégué et aura dans le même temps le droit de recruter. Sur ce dernier volet, Samir Yaâcoub a été clair : On ne pourra pas procéder à des recrutements de grande valeur pour la simple et bonne raison qu'on n'a pas les moyens de le faire.

Notre premier souci dans l'immédiat est d'assainir la situation financière du Club. Je rappelle qu'il faut absolument honorer nos engagements sur ce plan. Nous devons réunir la somme de près d'un million de dinars pour payer la deuxième tranche. Malgré cette épée de Damocles qui est sur notre tête, nous espérons réussir la saison sur le plan sportif», martèle Samir Yaâcoub.

Fellahi et Abdou Seydi dans le groupe!

Il n'est un secret pour personne que le transfert de Fellahi dans un Club égyptien ne s'est pas effectué comme il était prévu avec son agent. Le CAB n'a pas eu de suite à sa correspondance et donc l'attaquant algérien reste Cabiste. Quant à Abdou Seydi, beaucoup de clubs se sont intéressés à lui, mais les offres émanant de clubs de Libye, d'Égypte ou encore du Golfe sont restées en deçà des exigences du CAB.

Les responsables bizertins ont fixé le montant du transfert à 350 mille dollars au moins, somme qui n'a pas été atteinte... Le milieu défensif sénégalais a, en fin de compte, repris les entraînements avec son club de coeur comme il l'a toujours affirmé.

Il a été question, on s'en doute, du cas Hidoussi sur lequel Samir Yaâcoub ne s'est pas «étalé» parce qu'il a considéré qu'il y avait eu « un malentendu et que le dossier était clos ».