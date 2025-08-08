Tunisie: Pour des conditions environnementales dignes

L'Etat s'attelle à la tâche en vue de concrétiser les différents points inscrits sur la liste concernant le plan de développement 2026/2030, et ce, dans tous les domaines touchant à la dynamique socioéconomique de la vie nationale.

Et bien entendu, le ministère de l'Environnement n'échappe pas à cette règle dans la mesure où ce département a déjà mis sur la table plus de 230 projets consacrés au secteur de l'assainissement, comme vient de l'indiquer le ministre de l'Environnement, en personne, à l'occasion de sa récente visite au gouvernorat de Zaghouan où il s'est enquis de l'état de fonctionnement des stations pilotes d'assainissement rural.

Ainsi, tout en réitérant l'importance de la réalisation de la transition écologique, cette visite a constitué une opportunité pour se féliciter de la mise en place de ces stations pilotes, l'accent a été mis sur la promotion de l'écotechnologie innovante pour le traitement des eaux usées qui fait combiner trois étapes de traitement, en l'occurrence la digestion anaérobie, le traitement biologique à base de plantes et le traitement solaire.

A ne pas oublier que la Tunisie dispose d'un bon nombre de stations d'épuration mises en place dans le cadre de projets exécutés en partenariat public-privé, et ce, à travers les différentes régions allant du Nord au Sud en passant par Sousse, Hammam Zriba, Sfax, etc.

Il y a lieu de souligner que le Président de la République accorde à ce volet un intérêt majeur et va même jusqu'à affirmer que le droit à un environnement sain est un droit humain fondamental. D'où l'impératif pour l'État de garantir ce droit, en mobilisant tous les moyens nécessaires destinés à éradiquer la pollution, conformément aux dispositions de la Constitution.

D'ailleurs, pas plus tard que vers la mi-juillet 2025, le Chef de l'Etat s'est rendu, en visite inopinée, dans certaines localités des gouvernorats de Monastir et de Nabeul où il a constaté la dégradation de la situation environnementale dans les stations d'épuration d'eaux usées, ce qui explique la prise en charge de certaines zones en vue de procéder à des actions fermes et efficaces afin de pallier les défaillances et faire en sorte que toutes les parties assument leurs responsabilités.

L'objectif essentiel de cette mobilisation est donc de fournir aux citoyens, où qu'ils se trouvent, des conditions de vie dignes, conformément à leurs aspirations et attentes.