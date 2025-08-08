Afrique: Participation tunisienne aux 1ers Jeux scolaires africains Algérie 2025 - A l'heure des bilans

Des médailles, il y en a eu, mais le plus important, c'est le suivi des talents révélés.

Ces jeux scolaires africains ont quand même servi à quelque chose. Ils nous ont permis de lever le voile sur des disciplines sportives que l'on croyait du domaine de l'oubli.

Mais il y a d'autres conclusions à en tirer. Et des dispositions à prendre si, bien entendu, on entend garder cet élan et relancer les sports scolaires.

Certaines disciplines nous intéressent plus que d'autres. Comme la natation par exemple. Il s'agit justement de voir comment se comportent nos adversaires potentiels, noter leurs forces et faiblesses et concevoir la stratégie à mettre en place pour coller aux événements futurs en essayant par exemple de participer aux compétitions auxquelles prendront part ces adversaires.

Peut-être plus tôt qu'on le pense. L'âge de la jeune Chinoise de treize ans qui a remporté une médaille de bronze à treize ans est un indicatif sérieux. Dans ce pays où tout est calculé, étudié, analysé, rien n'est fait au hasard. Il y a certainement toute une flopée de gamins et gamines qui se préparent. Ils occuperont la scène, le moment voulu.

Pour revenir à ce qui nous intéresse de très près, le cas de l'équipe de natation égyptienne qui a dominé ces Jeux. Que valent leurs temps et quelles sont leurs marges de progression? Il serait intéressant de le savoir. L'Égypte s'est classée première au nombre de médailles,

L'Algérie s'en est bien tirée. Les nageurs algériens ont brillé. Elle a terminé troisième au tableau des médailles de natation avec 3 médailles d'or, 7 d'argent et 11 de bronze,

Ce sont des concurrents directs à ne pas perdre de vue.

D'après les résultats communiqués, notre délégation en natation a remporté une médaille d'or, deux d'argent et une de bronze.

Le résultat a été le suivant :

Aïcha Ben Milad a remporté l'or au 200 m papillon.

Chahad Al-Fawzi a été deuxième au 800 m nage libre.

Hala Zarrouk a remporté l'argent au 200 m papillon.

Aïcha Ben Milad a remporté la médaille de bronze et la troisième place au 400 m quatre nages.

Israa Awam a remporté la médaille de bronze au 50 m dos.

Youssef_Doma a également remporté la médaille de bronze au 400 m nage libre.

Youssef Chakiwa a terminé troisième au 50 m brasse.

Pour ce qui concerne notre sélection, on aurait dû organiser les championnats des jeunes avant de constituer l'équipe. Les jeunes étaient en vacances. Indépendamment de cela, des temps minimaux auraient dû être exigés. Notre représentation pour un pays qui possède des champions du monde n'est pas à la hauteur.

Il faudrait une étude approfondie de la situation, estimer les écarts chez les filles et les garçons et décider comment rectifier le tir. Le même raisonnement est valable pour l'athlétisme. Ces sports de chrono sont délicats et il ne faudrait pas fermer l'œil mais les suivre attentivement. Ne parlons pas des sports de combat qui ont révélé des graines de futurs champions aussi bien au niveau des filles que celui des garçons.

La question

L'organisation de notre sport scolaire est-elle conçue pour prendre en charge le futur de ces jeunes?

D'ailleurs, nous n'avons pas noté la moindre allusion à la Fédération des sports scolaires et universitaires tout au long de ces Jeux. Cette discrétion, ou plus exactement cet escamotage voulu ou pas, révèle le peu de cas que l'on fait du seul creuset du sport national auquel on doit s'intéresser.

Bien entendu, le rôle des concepteurs est déterminant. Si les sports scolaires sont considérés comme une base de prospection, comme c'est le cas dans les pays développés, il y a matière à réflexion. S'ils sont considérés comme un passe-temps, sans objectifs nationaux, c'est une toute autre façon de voir les choses.

Quel est notre choix?

Participation par discipline

Nombre d'athlètes participants : 192

Nombre de sports : 18

Total des médailles : 155

Médailles d'or : 34

Médailles d'argent : 69

Médailles de bronze : 52

Classement général : 3e

Lutte

Nombre de participants : 21

Nombre de médailles : 27

6 or / 16 argent / 5 bronze

Classement général : 2e

Athlétisme

Nombre de participants : 22

Nombre de médailles : 23

6 or / 8 argent / 9 bronze

Classement général : 2e

Taekwondo

Nombre de participants : 14

Nombre de médailles : 14

5 or / 7 argent / 2 bronze

Classement général : 2e

Escrime

Nombre de participants : 18

Nombre de médailles : 14

5 or / 5 argent / 4 bronze

Classement général : 2e

Tennis

Nombre de participants : 4

Nombre de médailles : 5

4 or / 1 argent

Classement général : 1er

Judo

Nombre de participants : 16

Nombre de médailles : 15

2 or / 8 argent / 5 bronze

Classement général : 2e

Wushu Kung Fu

Nombre de participants : 9

Nombre de médailles : 12

2 or / 6 argent / 4 bronze

Classement général : 3e

Boxe

Nombre de participants : 14

Nombre de médailles : 13

1 or / 8 argent / 4 bronze

Classement général : 3e