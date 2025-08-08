Tunisie: Kef - Les 12 élèves victimes d'une erreur d'orientation réaffectés vers les filières initialement choisies

7 Août 2025
La Presse (Tunis)

Des lycéens du gouvernorat d'El Kef, qui ont déclaré avoir été « lésés dans leur orientation universitaire », ont confirmé que leurs choix avaient été modifiés et qu'ils avaient désormais été affectés aux filières qu'ils avaient initialement choisies, conformément à leurs moyennes au baccalauréat.

Lors d'une déclaration à l'émission « Ce qui se passe en Tunisie et dans le monde » sur les ondes de la Radio Nationale, les élèves ont affirmé que leurs choix avaient été modifiés à leur insu, ce qui les avait conduits vers des filières qu'ils n'avaient pas sélectionnées.

Mohamed El Abidi, un élève qui a obtenu une moyenne de 18 au bac, a notamment expliqué qu'il avait été orienté vers la filière archéologie à Kairouan, alors qu'il n'avait choisi que les facultés de médecine, de médecine dentaire et de pharmacie. Il a ajouté que le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Moncef Belaïd, l'avait contacté et s'était engagé à corriger l'erreur, ce qui a été fait en l'affectant officiellement à la faculté de médecine de Monastir.

Les deux élèves Jenan El Abidi et Nour Souifi ont également confirmé que leurs choix avaient été modifiés, les orientant vers des filières différentes. L'erreur a depuis été corrigée. Nour Souifi a nié les rumeurs selon lesquelles ils auraient rempli leurs choix dans un centre informatique, précisant qu'à ce jour, ils n'ont pas encore été informés des résultats de l'enquête ouverte à ce sujet.

Les élèves ont tenu à remercier les responsables et toutes les personnes qui les ont soutenus dans leur démarche pour corriger cette « injustice ».

Il est à noter que le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, en coordination avec les ministères des Technologies de la Communication, de l'Économie Numérique et de l'Éducation, a ouvert une enquête concernant les informations circulant sur les résultats de l'orientation universitaire pour plusieurs bacheliers de 2025 issus de deux lycées de la ville d'El Kef.

