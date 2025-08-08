Tunisie: Pourquoi - On aura tout vu !

Après les pastèques vendues en tranches (une hérésie), les marchands des quatre saisons proposent les fruits et légumes à la livre et non plus au kilo. Même les figues de Barbarie (soltane el ghala), le fruit des pauvres, sont vendues par certains marchands au kilo et non pas à l'unité.

Et comme les figues pèsent lourd et que les prix ne sont pas donnés, on imagine le prix d'une seule unité.

Dans ces conditions, il vaut mieux planter dans son jardin des figuiers que des agrumes d'autant plus que le premier nommé, en plus des fruits, a d'autres avantages et ne nécessite pas beaucoup d'eau. A condition évidemment d'éradiquer la cochenille.