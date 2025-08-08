interview

A l'heure où les étals des marchands de fruits regorgent de variétés de bonne qualité et d'un grand apport nutritionnel car riches en fibres, en vitamines et en eau, les prix, eux, viennent contrecarrer les intentions gourmandes des Tunisiens! Pourtant, consommer des fruits en été devrait être une intelligente alternative, visant à compenser le manque de variétés de légumes durant la saison chaude.

C'est du moins ce que confirme le Dr Zoubaïr Chater à La Presse, incitant les consommateurs à opter pour les fruits aux prix abordables, dans l'espoir de voir les prix des autres fruits chuter.

Les Tunisiens consomment-ils assez de fruits durant la saison estivale ?

Non ! A vrai dire, à l'exception de la pastèque et du melon dont les prix restent, quand-même, accessibles aux Tunisiens à revenus moyens, les autres fruits de la saison sont vendus à des prix inabordables. Les figues sont à vingt dinars le kilo ; les prix des autres fruits varient entre six et sept dinars le kilo...

Du coup, la consommation des Tunisiens en fruits -- des aliments naturels hautement bénéfiques pour la santé -- s'avère déficiente. Pourtant, nous misons d'habiutude sur la compensation du manque en variétés de légumes durant l'été à travers la grande variété de fruits estivaux. Or, vu que ces derniers sont hors de portée, seuls la pastèque et le melon préservent leur place sur la table des Tunisiens.

Séduits par leurs prix, certains Tunisiens optent souvent pour une surconsommation du melon et de la pastèque. Cela risque-t-il d'être nuisible à la santé ?

Cela dépend de la balance énergétique de la personne en question. Une personne sédentaire n'a pas la même balance énergétique qu'une personne qui pratique du sport par exemple. Il faut savoir que la consommation des fruits devrait être espacée des repas principaux tout comme elle pourrait se substituer au dîner, lequel devrait être léger. Autrement dit, manger de la pastèque ou du melon l'après-midi comme collation rafraîchissante, rassasiante et naturelle ou comme repas du soir, n'a rien de nuisible à la santé, bien au contraire.

Cependant, manger ces fruits après un repas copieux ou juste avant de dormir tout en menant un rythme de vie sédentaire risque fort bien de faciliter le stockage des graisses.

Encore faut-il rappeler que la pastèque comprend 90% d'eau. Elle contient aussi du fructose. Sa teneur en eau en fait un aliment parfaitement recommandé en été. Néanmoins, pour les personnes qui endurent la rétention d'eau, mieux vaut recourir à un draineur pour éliminer l'excès d'eau qui pourrait résulter de la consommation quelque peu exagérée de ces fruits.

Est-ce vrai que les fruits, notamment la pastèque et le melon, sont déconseillés aux personnes soumises à un régime amincissant ?

La pastèque et le melon ne s'alignent pas parmi les fruits hypercaloriques. Ces derniers sont comptés sur les doigts de la main, à savoir : la banane, les dattes, les figues, le raisin et les prunes. Ces fruits contiennent beaucoup de calories. Aussi, convient-il de les consommer en quantité limitée.