Soudan: Le Premier ministre Kamel Idriss en Égypte pour sa première visite à l'étranger

Prévue la semaine dernière, mais reportée pour des raisons logistiques, la visite officielle du Premier ministre soudanais Kamil Idriss au Caire a finalement eu lieu jeudi 7 août. Il s'agit de son premier déplacement à l'étranger depuis sa prise de fonctions, en mai, dans un pays ravagé par plus de deux ans de guerre civile. Un déplacement à forte valeur symbolique.

Ancien diplomate et haut responsable des Nations unies, Kamil Idriss s'est entretenu avec le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi ainsi qu'avec son homologue égyptien, Moustapha Madbouly. Cette rencontre a permis aux deux pays de réaffirmer leur volonté de renforcer leur coopération et d'afficher une position commune sur les questions régionales, alors que l'Égypte a accueilli depuis le début du conflit plus de 1,5 million de réfugiés soudanais.

Lors de cette visite, le Caire a réaffirmé sa position inchangée face à la guerre au Soudan, annonçant soutenir « la souveraineté, la stabilité et l'intégrité territoriale » de son voisin. L'Égypte apporte un appui moral au pouvoir militaire soudanais depuis le déclenchement du conflit, en avril 2023, lorsque l'alliance fragile entre l'armée et les Forces de soutien rapide (FSR) s'est effondrée.

« Renforcer la coopération bilatérale »

Après son entretien avec Abdel Fattah al-Sissi, le Premier ministre soudanais Kamil Idriss a tenu des discussions élargies avec Moustapha Madbouly. Objectif : « renforcer la coopération bilatérale dans divers domaines », selon un communiqué du gouvernement égyptien. Le Caire, déjà impliqué dans la reconstruction en Libye aux côtés du maréchal Haftar, souhaite accroître ses investissements au Soudan et espère obtenir des contrats liés à la reconstruction du pays.

Les deux dirigeants ont également abordé les tensions autour des eaux du Nil, réaffirmant leur opposition à l'approche unilatérale de l'Éthiopie sur ce dossier. Enfin, le Caire a défendu, sans succès jusqu'ici, le retour du Soudan, suspendu, au sein de l'Union africaine.