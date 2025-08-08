Tunisie: Le ministre de la Jeunesse et des Sports examine avec Ahmed Jaouadi les préparatifs pour les prochaines échéances

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Sadok Mourali, a reçu, ce jeudi, le double champion du monde tunisien Ahmed Jaouadi, en vue d'examiner les préparatifs pour les prochaines échéances, notamment les Jeux Olympiques de Los Angeles 2028.

Jaouadi a été accompagné de son père Chérif Jaouadi et du président du bureau provisoire de la Fédération Tunisienne de Natation, Mohamed Anouar Ben Abdallah.

Le nageur tunisien (20 ans), rappelle-t-on, a été sacré champion du monde du 1500 m nage libre (14:34.41) et du 800 m nage libre (7:36.88), lors des Mondiaux-2025, organisés du 11 juillet au 3 août à Singapour.

A noter qu'Ahmed Jaouadi avait également été couronné champion du monde du 1500 m nage libre et médaillé de bronze du 800 m lors des Mondiaux en petit bassin à Budapest en 2024. Aux Jeux olympiques de Paris 2024, il avait terminé 4e du 800 m et 6e du 1500 m nage libre.