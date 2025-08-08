Tunisie: Incendies de forêts - Le pic se situe entre midi et 18 heures

La Direction générale des forêts a indiqué que plus de la moitié des incendies se déclarent entre midi et 18h. Pendant cette période, les températures augmentent et le risque lié aux comportements irresponsables s'intensifie.

En 2024, la direction a recensé 87 incendies entre 6h et midi, 212 entre midi et 18h, 80 entre 18h et minuit, et 23 entre minuit et 6h.

Elle a ajouté que la proportion d'incendies enregistrés entre 18h et 6h du matin est de 26%, contre 53% entre midi et 18h.

Bien que le nombre d'incendies ait récemment diminué, la Direction générale des forêts souligne que le risque persiste en raison des changements climatiques et des comportements humains. En 2022, la Tunisie avait enregistré 527 incendies sur 7 962 hectares, contre 290 incendies en 2023 sur 4 362 hectares. En 2024, ce chiffre est descendu à 246 incendies sur 734 hectares.

Entre 2011 et 2024, près de 70 000 hectares de forêts en Tunisie ont été endommagés par les flammes.

Pour réduire les dégâts, la Direction générale des forêts a appelé les citoyens à protéger cette richesse naturelle, qui est le « poumon de la Terre » et un refuge pour la biodiversité, d'autant plus que 96 % des incendies en Tunisie sont d'origine humaine.

Elle recommande d'éviter les comportements à risque comme allumer des feux, faire des barbecues, ou jeter des mégots de cigarettes sur le sol sec ou dans la forêt. Il est également essentiel de stocker les matières inflammables loin des sources de chaleur et de ne pas utiliser d'allumettes ou de briquets dans la nature.