Algérie: Lettre du Président français - Le MOUDAF dénonce 'une dérive stigmatisante et unilatérale'

7 Août 2025
Algerie Presse Service (Algiers)

PARIS — Le Mouvement dynamique de la communauté algérienne établie en France (MOUDAF) a dénoncé, jeudi, la lettre adressée par le Président français à son Premier ministre et visant l'Algérie, la qualifiant de "dérive stigmatisante et unilatérale".

"En ciblant l'Algérie sur les questions migratoires et sécuritaires et en rendant cette lettre publique, le Président français alimente dangereusement les amalgames et légitime les discours stigmatisants à l'encontre de millions de franco-algériens", a écrit le MOUDAF dans un communiqué.

Le mouvement dénonce également "une approche punitive, fondée sur la suspension d'accords bilatéraux, la mise en cause des consulats et l'instrumentalisation du dossier migratoire à des fins de pression politique", précisant que "cette stratégie de tension nuit à l'intérêt même des deux peuples".

"La diaspora algérienne, composée de plusieurs millions de femmes et d'hommes, est pleinement investie dans toutes les strates de la société française: de la santé à l'enseignement, du monde associatif à l'économie, des arts à la recherche et elle n'est ni un problème, ni une menace, mais une richesse commune", affirme le MOUDAF, tout en appelant à "une coopération réciproque, lucide et respectueuse, loin des logiques de chantage ou d'intimidation".

Lire l'article original sur Algerie Presse Service.

Tagged:
Copyright © 2025 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.