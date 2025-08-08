Algérie: Ouverture de la 2e édition du Salon national du livre pour enfant à la Promenade des Sablettes à Alger

ALGER — La 2e édition du Salon national du livre pour enfant s'est ouverte, jeudi à la place "El Mourabitoune" à la Promenade des Sablettes (Alger), avec la participation de 70 maisons d'édition nationales.

L'ouverture de ce salon, organisé par le ministère de la Culture et des Arts, à travers l'Agence algérienne pour le rayonnement culturel (AARC), sous le slogan "Le livre, mon compagnon et mon ami", s'est déroulée en présence du directeur du livre et de la lecture au ministère, M. Tidjani Tama, représentant le ministre de la Culture et des Arts, du président du Haut Conseil de la langue arabe (HCLA), M. Salah Belaïd, et des représentants des maisons d'édition participant à cette édition.

M. Tama a souligné que le ministère accorde une "place importante" aux enfants pendant la saison estivale, notamment "à travers ce Salon national auquel participent plus de 70 maisons d'édition, offrant aux familles l'opportunité de découvrir plus de 14.000 titres destinés aux enfants".

Des maisons d'édition publiques et privées de différentes wilayas participent à cet évènement littéraire et culturel, dans le cadre de la stratégie du ministère visant à ancrer la culture de la lecture chez les enfants et les jeunes et à stimuler leurs capacités d'expression et leur développement intellectuel au sein d'un environnement interactif mêlant apprentissage et divertissement.

Un programme riche et varié a été mis en place pour les enfants, comprenant des ateliers éducatifs sur le dessin, la poterie, la lecture, la musique et la robotique, ainsi que des spectacles théâtraux et musicaux. Les activités de ce Salon se poursuivront jusqu'au 16 août courant.