Le groupe A3+ au Conseil de sécurité (Algérie, Somalie, Sierra Leone + Guyana) a réitéré jeudi à New York, son engagement "indéfectible" à soutenir les Etats d'Afrique de l'Ouest et du Sahel à lutter contre le terrorisme, rétablir la confiance politique et accélérer le développement socio-économique de la région.

Le groupe "réaffirme son engagement indéfectible à soutenir les Etats membres de la sous-région Afrique de l'Ouest et Sahel et les mécanismes régionaux dans leurs efforts pour lutter contre le terrorisme, rétablir la confiance politique et promouvoir un développement socio-économique inclusif, piliers essentiels de la consolidation de la paix et du maintien du progrès", a déclaré le représentant permanent de la Sierra Leone à l'ONU, Michael Imran Kanu, qui s'exprimait au nom des A3+ lors d'une session du Conseil de sécurité consacrée à la consolidation de la paix en Afrique de l'Ouest.

Le groupe appelle, à ce titre, à la mise en oeuvre "intégrale, sans plus tarder", de la résolution 2719 du Conseil de sécurité relative à la lutte contre le terrorisme et exhorte les Etats membres à "respecter leurs obligations en matière de prévention et de répression du financement du terrorisme".

Selon ce groupe, la région fait face, aujourd'hui, à "une montée en puissance de la violence terroriste et extrémiste, sans précédent en termes d'ampleur, d'intensité et de sophistication".

Les attaques coordonnées des groupes opérant dans la région et qui convergent avec les réseaux internationaux de trafic et de crime organisé, "constituent une menace multidimensionnelle", a affirmé l'ambassadeur Kanu, relevant que les groupes terroristes "continuent d'acquérir des armes sophistiquées et d'exploiter des technologies de pointe", ce qui "témoigne de financements et de soutiens extérieurs".

Soulignant l'importance d'intensifier les engagements diplomatiques pour instaurer et maintenir la confiance politique dans la région, le groupe A3+ a salué "le rôle important" que joue la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) dans la réponse aux menaces sécuritaires et la promotion des objectifs socio-économiques et de développement.

Il a mis l'accent, dans ce contexte, sur l'importance de la coopération transfrontalière en matière de sécurité, plaidant pour une approche fondée sur "le renforcement des capacités nationa les, le partage de renseignements et la surveillance coordonnée des frontières communes".

Le groupe s'est félicité, par ailleurs, de l'approfondissement des relations entre l'Union africaine et la CEDEAO en matière de coopération sécuritaire et de dialogue politique dans la région.

Les A3+ ont insisté, en outre, sur la nécessité de "s'appuyer sur les mécanismes africains existants, notamment le Comité des services de renseignement et de sécurité d'Afrique (CISSA) et le Centre de lutte contre le terrorisme de l'Union africaine (CLATUA), qui sont des instruments clés de l'action continentale de l'Union".

Le groupe a, d'ailleurs, qualifié la récente désignation par le président de l'Union africaine d'un envoyé spécial pour le Sahel d'"étape majeure" vers une réponse continentale plus structurée, intégrée et coordonnée aux défis multidimensionnels auxquels la région est confrontée.

Evoquant la dégradation de la situation humanitaire, les déplacements massifs de population et l'escalade des tensions intercommunautaires dans la région, le groupe a affirmé que ces facteurs constituent "une grave menace pour la stabilité régionale".

"Les chocs liés au climat, tels que les inondations et les sécheresses, aggravent encore les vulnérabilités existantes", a-t-il averti, appelant à "une intervention urgente" pour éviter que la situation humanitaire ne se détériore davantage.