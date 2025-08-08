Afrique: MAEP - Mme Mansouri à Pretoria pour présider les travaux de la réunion du Comité des points focaux

7 Août 2025
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — La secrétaire d'Etat auprès du ministre des Affaires étrangères, chargée des Affaires africaines, Selma Bakhta Mansouri, est arrivée, jeudi à Pretoria (Afrique du Sud), pour présider les travaux de la 10e session du Comité des points focaux du Mécanisme africain d'évaluation par les pairs (MAEP), indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines.

Cette session, qui se tient dans le cadre de la présidence algérienne du Forum des Chefs d'Etat et de Gouvernement du MAEP, se penchera sur "l'examen de la question du renouvellement des membres du Panel d'éminentes personnalités", précise le communiqué.

Il s'agit également de "débattre de nombre de questions à caractère administratif, organisationnel et financier, liées à la gestion du Mécanisme, y compris le suivi de la mise en œuvre du Plan stratégique pour la période 2024-2028 et du rapport continental d'évaluation de la gouvernance pour 2025", ajoute la même source.

