Algérie: Transports - M. Sayoud insiste sur l'appui de la flotte 'Logitrans' afin de renforcer l'approvisionnement du Sud en carburant

7 Août 2025
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — Le ministre des Transports, Saïd Sayoud a insisté, jeudi, sur la nécessité d'appuyer la flotte du groupe "Logitrans", dans le cadre du renforcement des capacités du transport vers le Sud, afin de conforter l'approvisionnement régulier en carburant, indique un communiqué du ministère.

M. Sayoud a présidé une réunion au siège du ministère, consacrée à l'examen des voies et moyens d'appuyer la flotte "Logitrans", en présence de son Président-directeur général (PDG), du directeur général de la mobilité et de la logistique au ministère, ainsi que de nombre de cadres du secteur, précise le communiqué.

Dans ce cadre, le ministre a mis en avant "la nécessité de rehausser l'opérationnalité de la flotte et de la doter des moyens nécessaires, tout en veillant à approfondir la coordination entre différents acteurs, afin d'assurer une plus grande efficacité sur le terrain", détaille-t-on dans le communiqué.

Le ministre a, en outre, souligné "l'importance d'être présent en permanence sur le terrain, de suivre de près les opérations et de créer des cellules de suivi au niveau des wilayas du Sud, afin d'encadrer les opérations et d'assurer un approvisionnement souple".

M. Sayoud a appelé à "mobiliser tous les moyens, à l'effet d'assurer la continuité du service au profit des habitants et des structures vitales", réitérant par là même "l'attachement de l'Etat à garantir une couverture globale et régulière des services de base et à renforcer le développement équilibré à travers différentes régions du pays, notamment dans le Sud", selon la même source.

