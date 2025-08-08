Algérie: Belmehdi reçoit le SG du Conseil suédois de la fatwa

ALGER — Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, M. Youcef Belmehdi, a reçu, jeudi à Alger, le Secrétaire général (SG) du Conseil suédois de la fatwa, M. Hassan Moussa, indique un communiqué du ministère.

Lors de cette rencontre qui s'est déroulée au siège du ministère, en présence de cadres de l'administration centrale, les deux parties ont examiné "les voies et moyens de renforcer la coopération dans le domaine des affaires religieuses, notamment en ce qui concerne la préservation de la vie spirituelle de la communauté musulmane en Suède et le soutien aux efforts de l'encadrement religieux modéré, reflétant la véritable image de l'Islam et répondant aux préoccupations des musulmans en Europe", précise le communiqué.

A cette occasion, le ministre a remis au SG du Conseil suédois de la fatwa, qui est d'origine algérienne, des exemplaires du Coran édité en Algérie en version braille, un geste qui a été "chaleureusement salué par l'hôte", ajoute la même source.

M. Hassan Moussa, qui était accompagné de Mme Yamina El Bachir, membre du Conseil de la fatwa pour les femmes en Suède, a exprimé "sa gratitude et ses remerciements au ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, ainsi qu'au président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, qui a parrainé cette édition, témoignant ainsi de l'attention particulière que l'Algérie accorde au Saint Coran et à sa diffusion à travers divers supports", conclut le communiqué.