Afrique: Classement féminin FIFA - L'Algérie se hisse à la 80e place

7 Août 2025
Algerie Presse Service (Algiers)

ZURICH — La sélection algérienne féminine de football a gagné deux places et occupe la 80e position au classement mondial de la FIFA du mois d'aout, publié jeudi par l'instance internationale sur son site officiel.

Le brillant parcours de l'équipe nationale féminine lors de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2024 (décalée à 2025), avec une qualification historique pour les quarts de finale de la compétition, explique les deux places gagnées par les joueuses du sélectionneur Fardi Benstiti qui totalisent 1279.19 points.

Les coéquipières de Lina Boussaha (Al-Ittihad/ Arabie saoudite) avaient atteint les quarts de finale pour la première fois de leur histoire, avant de se faire éliminer face au Ghana (0-0, aux t.a.b :2-4).

Au niveau africain, le Nigéria champion d'Afrique pour la 10e fois de son histoire en 13 éditions, reste en tête du classement (36e mondial) avec 1630.86 points devant l'Afrique du Sud (54e). De son côté, l'Espagne a repris la première place du Classement mondial féminin FIFA. Les finalistes de l'EURO féminin 2025 ont en effet doublé les Etats-Unis pour en reprendre la tête.

La Roja a enregistré cinq vi ctoires de rang avant la finale au terme de laquelle elle s'est inclinée aux tirs au but face à l'Angleterre (1-1 a.p., 3 tab à 1). Les Lionesses - qui ont ainsi pris leur revanche sur leur finale de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023, perdue 1-0 contre l'Espagne - ont grimpé d'une place et sont désormais quatrièmes du classement.

Lire l'article original sur Algerie Presse Service.

Tagged:
Copyright © 2025 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.