Afrique: Classement féminin FIFA - L'Algérie se hisse à la 80e place

ZURICH — La sélection algérienne féminine de football a gagné deux places et occupe la 80e position au classement mondial de la FIFA du mois d'aout, publié jeudi par l'instance internationale sur son site officiel.

Le brillant parcours de l'équipe nationale féminine lors de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2024 (décalée à 2025), avec une qualification historique pour les quarts de finale de la compétition, explique les deux places gagnées par les joueuses du sélectionneur Fardi Benstiti qui totalisent 1279.19 points.

Les coéquipières de Lina Boussaha (Al-Ittihad/ Arabie saoudite) avaient atteint les quarts de finale pour la première fois de leur histoire, avant de se faire éliminer face au Ghana (0-0, aux t.a.b :2-4).

Au niveau africain, le Nigéria champion d'Afrique pour la 10e fois de son histoire en 13 éditions, reste en tête du classement (36e mondial) avec 1630.86 points devant l'Afrique du Sud (54e). De son côté, l'Espagne a repris la première place du Classement mondial féminin FIFA. Les finalistes de l'EURO féminin 2025 ont en effet doublé les Etats-Unis pour en reprendre la tête.

La Roja a enregistré cinq vi ctoires de rang avant la finale au terme de laquelle elle s'est inclinée aux tirs au but face à l'Angleterre (1-1 a.p., 3 tab à 1). Les Lionesses - qui ont ainsi pris leur revanche sur leur finale de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023, perdue 1-0 contre l'Espagne - ont grimpé d'une place et sont désormais quatrièmes du classement.