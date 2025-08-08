Tunisie: Etablissements primaires, collèges et lycées publics - Ouverture des inscriptions à distance

L'inscription et la réinscription à distance au titre de l'année scolaire 2025-2026 commencera demain vendredi à midi pour tous les élèves des écoles, collèges et lycées publics et privés, à l'exception des nouveaux élèves de la première année primaire.

Selon un communiqué du ministère de l'Éducation, les inscriptions pour les nouveaux élèves de la première année primaire dans les écoles primaires publiques et privées seront rouvertes à partir du jeudi 14 août courant à midi.

Le paiement des frais d'inscription peut être effectué à travers les portefeuilles électroniques (Wallets), les cartes de paiement bancaires ou postales, l'application mobile de paiement postal D17, le système Paysmart, ou encore via le crédit téléphonique en composant le code #181*.

La procédure d'inscription et de réinscription à distance pour l'année scolaire 2025-2026 débutera le vendredi 8 août à midi pour tous les élèves du primaire, du collège et du lycée, qu'ils soient dans des établissements publics ou privés.

Cette règle ne concerne pas les élèves qui entrent en première année du primaire pour la première fois. Pour ces derniers, les inscriptions rouvriront le jeudi 14 août à midi, pour les écoles publiques et privées.

La procédure se déroule sur le site : https://inscription.education.tn

Le paiement des frais d'inscription peut être effectué de différentes manières :

Portefeuilles électroniques (Wallet)

Cartes de paiement bancaires ou postales

Application de paiement mobile d17

Système paysmart

Crédit de téléphone portable en composant le code #181*