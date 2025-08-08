Tunisie: Seuls les TRE sauvent le marché de l'or local

7 Août 2025
La Presse (Tunis)
Par S. M.

Le marché de l'or en Tunisie traverse une crise sans précédent, frappé de plein fouet par la chute du pouvoir d'achat des Tunisiens et la flambée des prix. C'est l'alerte lancée ce jeudi 7 août 2025 par Hatem Ben Youssef, président de la Chambre nationale des bijoutiers, lors de son passage dans l'émission Expresso.

Selon lui, la demande se limite désormais quasi exclusivement aux Tunisiens résidant à l'étranger, devenus les seuls véritables moteurs du secteur. « Les achats locaux ont quasiment disparu », constate-t-il. Lors de son intervention, il décrit un marché atone où les bijoutiers font face à une désaffection historique.

La tendance est aggravée par la hausse brutale des cours internationaux : le gramme d'or a franchi la barre des 300 dinars en Tunisie. Un bijou de 15 grammes atteint ainsi 4 500 dinars, et une simple bague de fiançailles de 2 grammes avoisine les 900 dinars.

Pourtant, Ben Youssef relativise : « L'or reste moins cher qu'un mariage. Le vrai problème, c'est que les Tunisiens n'ont plus les moyens de dépenser, pas que les prix soient trop élevés. »

Le professionnel en profite pour plaider la réouverture urgente de Dar Et-Taâbi (bureau de garantie), fermé depuis des années. Il considère qu'il s'agit d'une mesure incontournable et essentielle permettant l'élimination du marché parallèle, protéger les consommateurs des arnaques, et redonner à l'État des revenus.

