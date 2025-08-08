Tunisie: Ziad Barbouch démissionne de la présidence de la Fédération tunisienne de boxe

7 Août 2025
La Presse (Tunis)

Ziad Barbouch a officiellement présenté sa démission de la présidence de la Fédération tunisienne de boxe, selon un communiqué rendu public à l'issue de la réunion du bureau fédéral tenue le 6 août 2025.

Dans une lettre adressée aux membres du bureau, il explique avoir pris cette décision après une « réflexion longue et responsable » face aux tensions et blocages qui ont perturbé le bon déroulement du processus électoral au sein de la Fédération. Il évoque également un climat marqué par des ingérences répétées et l'absence de conditions minimales d'impartialité institutionnelle.

« J'ai choisi de me retirer volontairement de mon poste, tout en maintenant des relations cordiales avec toutes les composantes de la Fédération », a-t-il déclaré, réaffirmant sa volonté de continuer à soutenir la boxe tunisienne autrement.

À l'issue de cette démission, le bureau fédéral a décidé de confier provisoirement la présidence à Wael Haddad, vice-président, jusqu'à la tenue d'une session élective conformément aux dispositions légales en vigueur.

La Fédération a salué les efforts déployés par Ziad Barbouch durant son mandat et a appelé les associations à poursuivre le travail collectif pour assurer la continuité des activités nationales.

