Congo-Kinshasa: Sud-Kivu - 4 civils tués dans des affrontements entre le M23 et les Wazalendo

Quatre civils ont été tués ce jeudi 7 août lors d'affrontements entre les rebelles de l'AFC-M23 et les Wazalendo du groupe MDLC dans le village de Kasheke, à la frontière des territoires de Kabare et Kalehe, dans la province du Sud-Kivu.

Ce village de Kasheke a été le théâtre de violents affrontements entre ces deux groupes.

Selon des sources locales, les hostilités ont débuté vers 9 heures locales, lorsque le M23 a attaqué les positions du groupe MDLC à Kamakombe, dans le territoire de Kabare. Des tirs nourris d'armes lourdes et légères ont retenti jusqu'en fin d'après-midi, semant la panique parmi les habitants.

Pour accentuer la pression, les rebelles ont ouvert un second front contre le quartier général du MDLC à Kasheke, dirigé par le général autoproclamé Imani Shabani.

Le bilan provisoire fait état de quatre civils tués et de plusieurs blessés. Les combats se poursuivaient encore vers 14 heures dans la zone dite "Chez Mbayo", à 3 kilomètres du centre de Kavumo.

Ces affrontements illustrent une escalade inquiétante dans la région, où les civils paient un lourd tribut aux rivalités armées.