Gabon: L'indignation d'Arthur Ikabanga, SGA de les Démocrates sur les démissions sans préalable des membres de sa formation politique

7 Août 2025
Gabonews (Libreville)
Par MATSOMBI

Les acteurs politiques se bousculent et se préparent pour les échéances électorales de septembre prochain au Gabon. Les mouvements s'opèrent au sein des formations politiques, parfois sans démission préalable au mépris ou ignorance des lois électorales en vigueur.

Ce que déplore d'ailleurs Arthur Ikabanga, secrétaire général adjoint de Les Démocrates.

Pour quel parti politique roule finalement Robert Ndjandja, coordinateur communal de Les Démocrates ? C'est du moins la question qui taraude l'esprit du secrétaire général adjoint de cette même formation politique, Arthur Ikabanga. Ce dernier constate, pour le déplorer, que son coordinateur communal a rejoint la liste de l'UDB sans démission préalable.

Selon Arthur Ikabanga, secrétaire général adjoint, aucune notification n'a été faite de la part de son "ancien" coordonnateur qui serait sur la liste de l'Union des bâtisseurs.

