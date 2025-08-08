Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 08 août 2025

revue de presse

Kenya : Au moins six morts dans le crash d'un avion ambulance

Au Kenya, au moins six personnes ont trouvé la mort dans lorsqu'un avion ambulance s'est écrasé sur des habitations à Nairobi. Selon les autorités, ce jet de taille moyenne, un Cessna Citation XLS, venait de décoller d'un petit aéroport du centre la ville à direction d'Hargeisa au Somaliland.

"Aujourd'hui, quelque chose d'inattendu s'est produit ici, nous avons entendu une explosion alors que nous étions à l'étape des taxis et quand nous sommes arrivés ici, nous avons découvert qu'un avion s'était écrasé. Il y avait une énorme flamme dont on ne pouvait même pas s'approcher", témoigne, Emmanuel, conducteur de moto taxi. ( Source : Africanews )

Guinée-Bissau : Le président Embalo limoge son Premier ministre

Le Président de Guinée-Bissau a limogé ce jeudi 7 août le gouvernement de Rui Duarte Barros, sans donner de raison officielle, et ce, à moins de quatre mois des élections générales. Des élections normalement prévues le 23 novembre, une présidentielle et des législatives. Umaro Sissoco Embaló a nommé, dans la foulée au poste de Premier ministre, Braima Camara, son ancien rival au sein de sa famille politique. ( Source : Mediapart )

Algérie : Fin de régime dérogatoire entre Paris et Alger sur les passeports spéciaux

Le ministère algérien des Affaires étrangères a signifié, ce 7 août 2025, la rupture unilatérale de deux dispositifs bilatéraux jusque-là emblématiques du régime de faveur consenti à la France : l'accord de 2013 sur les exemptions de visa pour les détenteurs de passeports spéciaux, et la mise à disposition gracieuse de biens immobiliers à l'ambassade de France.

Un nouvel épisode dans l'escalade diplomatique entre Paris et Alger, où chaque partie revendique désormais une stricte réciprocité des traitements. Alors que la France suspend unilatéralement les privilèges de visas pour les diplomates algériens, Alger répond avec une symétrie revendiquée, dans un climat de défiance généralisée. ( Source : Maroc Diplomatique )

RDC : Gouvernement Suminwa II - Muzito, Anzuluni, Eliezer Ntambwe, Grace Kutinho, ... intègrent l'exécutif

Le président Félix-Antoine Tshisekedi a dévoilé, ce vendredi 8 août, la nouvelle composition du gouvernement dirigé par Judith Suminwa. Si plusieurs ministres conservent leurs portefeuilles, des ajustements ont été opérés, et de nouveaux visages rejoignent l'exécutif.

Parmi les principales entrées : Adolphe Muzito prend les rênes du ministère du Budget, Floribert Anzuluni est nommé à l'Intégration régionale, Guillaume Ngefa hérite du portefeuille de la Justice, tandis que Marie Niangé Ndambo est chargée de l'Environnement. Julie Mbuyi prend la tête du ministère du Portefeuille, Micheline Ombahe est désignée au Genre, Famille et Enfant, Grâce Emi Kutinho devient ministre de la Jeunesse, et Eliezer Ntambwe est nommé ministre délégué à la Défense et aux Anciens combattants. ( Source : Radio Okapi )

Afrique : Dakar abritera le Nexten Summit 2025, du 03 au 05 décembre

Le Conseil exécutif de Nexten par la voix de son promoteur Madou Sylla, a tenu une conférence de presse ce jeudi 7 août 2025 à Dakar, dans le but de planter le décor des activités qui se tiendront durant trois jours, du 3 au 5 décembre prochain dans la capitale sénégalaise.

Encadré sur la table par Aminata Diouf Sall, Abdel Moutthaleb Diouf, et Maguette Mbow, tous membres du Conseil exécutif de Nexten, Madou Sylla était face aux médias ce jeudi 7 août, dans le cadre de la conférence de presse Nexten Summit 2025. Ce rendez-vous a été l'occasion pour le promoteur de présenter son projet aux Africains et aux Sénégalais en particulier. ( Source : allAfrica )

Burkina Faso : Le pays accueille une mission d'évaluation pour sortir de la liste grise du GAFI

Dans le cadre du processus de retrait du Burkina Faso de la liste des juridictions sous surveillance renforcée, communément appelée la « liste grise », une équipe d'évaluation du Groupe d'action financière (GAFI) séjourne à Ouagadougou du 7 au 9 août 2025, pour examiner le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive. La cérémonie de lancement des activités a eu lieu le jeudi 7 août 2025. ( Source : Sidwaya )

Gabon : Affaire Esther Miracle, pas de liberté provisoire et pas de Bilie-By-Nze à la barre !

Le Tribunal de Libreville a rendu, le jeudi 7 août 2025, ses décisions sur deux requêtes majeures dans l'affaire du naufrage de l'Esther Miracle, survenu il y a plus de deux ans. En effet, les demandes de liberté provisoire pour les responsables du navire et de comparution de l'ancien Premier ministre Alain-Claude Bilie-By-Nze et de son ministre des Transports de l'époque, Brice Constant Paillat, ont toutes deux été rejetées. ( Source : Gabon MédiaTime )

Madagascar : Trafic d'espèces sauvages - Un défi majeur pour le pays

Les cas de trafic et de commercialisation illégale d'espèces protégées et endémiques malgaches continuent de faire parler, en mal, du pays.

La saisie de soixante-dix-huit (78) tortues radiées (Astrochelys radiata) et dix (10) lémuriens (Propithecus verreauxi coquereli), à Mahajanga le jeudi 31 juillet dernier, interpelle sur les défis persistants de la lutte contre le trafic des espèces endémiques et sauvages à Madagascar.

Dans cette affaire, les animaux étaient destinés à être exportés illégalement vers la Tanzanie. Il faut souligner la forte mobilisation des forces de sécurité et la synergie des actions opérées à Mahajanga qui ont permis d'arrêter deux personnes et de saisir ces espèces protégées. ( Source : Midi Madagasikara )

Afrique : Ballon d'Or 2025, 3 Africains parmi les 30 nommés

La liste des nommés pour le Ballon d'Or 2025 a été révélée ce jeudi par France Football. Trois Africains figurent sur cette liste de 30 joueurs en course.

Dans la catégorie masculine, le milieu guinéen Serhou Guirassy (Dortmund) est bien présent aux côtés du Marocain Achraf Hakimi (PSG), qui a des statistiques offensives sont impressionnantes pour un défenseur, tandis que Mohamed Salah (Liverpool, Égypte) reste une figure majeure du football mondial. (Source : AfricaTopSports)

Ghana : 3 jours de deuil national décrétés suite au crash d'hélicoptère

Un crash d'hélicoptère au Ghana est survenu mercredi, causant la mort de huit personnes à bord, dont deux ministres. En hommage à ce drame, le président de la République John Dramani Mahama a déclaré un deuil de 72 heures sur toute l'étendue du territoire national.

« Les drapeaux seront mis en berne sur tous les bâtiments et édifices publics pendant toute la durée du deuil national à compter du jeudi 7 août courant jusqu'à nouvel ordre ». C'est ce qu'il convient de retenir de l'annonce faite par le président ghanéen John Dramani Mahama suite au crash d'hélicoptère militaire. ( Source : Aujourd8.Net )