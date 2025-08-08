Congo-Brazzaville: Santé sexuelle des adolescents - Vers une harmonisation des services essentiels au pays

Du 5 au 6 août, le bureau de l'OMS Congo a accueilli un atelier d'harmonisation du paquet de services sur la santé sexuelle et reproductive des adolescents et jeunes. Organisé par le Programme national de lutte contre le sida (PNLS), avec le soutien de l'Unicef, de l'OMS et d'autres partenaires techniques et financiers, cet événement a réuni institutions, experts et jeunes leaders pour bâtir une réponse plus cohérente et efficace.

Durant deux jours, l'atelier avait pour objectif d'unifier les interventions clés en matière de santé sexuelle et reproductive des jeunes. Face à la désinformation, à la stigmatisation, environnement hostile et aux inégalités d'accès, les participants ont proposé un cadre harmonisé de services adaptés aux besoins des jeunes dont la tranche d'âge varie de 10 à 24 ans.

Les institutions présentes comme l'Organisation mondiale de la santé (OMS), le Fonds des Nations unies pour l'enfance (Unicef), l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (Unesco), le Fonds des Nations unies pour la population, l'Association congolaise pour le bien-être familial, le ministère de la Santé, le Parlement des enfants... ont activement contribué à la réflexion. À l'issue des travaux et réflexions, trois recommandations majeures ont été formulées : élaborer des fiches thématiques d'interventions, selon les services disponibles ; former les acteurs impliqués, notamment en milieu scolaire et communautaire et enfin renforcer le système de reporting, pour évaluer l'impact réel des actions menées.

Les jeunes ont été invités à poursuivre l'appropriation des recommandations à travers les plateformes numériques, les campagnes de proximité et les échanges avec les décideurs. Pour Dr Michelle Mountou, directrice de la santé de la reproduction, représentant la Direction générale de la population, cet atelier marque le début d'un processus long mais nécessaire, car il permet aux participants de repartir avec des outils enrichis, des recommandations concrètes, et surtout un engagement renouvelé pour l'intégration et la mise en oeuvre du paquet de services harmonisé dans nos politiques et programmes nationaux. « Le vrai travail commence maintenant, sur le terrain. Il nous faut mesurer l'impact, adapter les approches, et surtout, garder les jeunes au coeur de nos actions », a-t-elle dit dans son mot de clôture des deux jours d'atelier.

Ainsi, les recommandations formulées au cours de cette rencontre vont servir à alimenter les politiques nationales et régionales, et surtout, à faire évoluer les pratiques sur le terrain. Présente à l'atelier, Frédérique Baboutila, 18 ans, présidente du Parlement des enfants du Congo, s'est réjouie de cette initiative. « Cet atelier m'a permis de repartir avec des bases solides. Nous allons renforcer nos actions de sensibilisation sur les IST et le VIH dans les établissements scolaires, avec des messages clairs et ciblés », a-t-elle fait savoir.

Des outils numériques au service de l'éducation sexuelle et de la santé des jeunes

Au terme de ces deux jours d'échange, quelques plateformes majeures ont été présentées durant l'atelier. La première, Hello Ado, est une application mobile destinée aux adolescents de 10 à 24 ans, fournit des informations fiables sur le VIH, les IST, la santé mentale, les relations amoureuses et le planning familial. Active dans 33 pays, elle géolocalise aussi les centres de soins.

Tic Tac Ados, soutenue par l'Unesco, est une plateforme qui propose une éducation complète à la sexualité (ECS) via des contenus pédagogiques en ligne. Et U-Report, présente au Congo depuis 2017, est une plateforme interactive de l'Unicef qui recueille les avis des jeunes via des sondages anonymes et gratuits.

Toutes ces initiatives et collectifs de santé visent à renforcer l'autonomie des jeunes faces aux enjeux de santé, en leur permettant d'accéder à une information fiable, confidentielle et adaptée à leur âge.