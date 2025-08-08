Congo-Kinshasa: Controverse sur la publication rapide de l'examen d'Etat

Pour la première fois dans l'histoire de la République démocratique du Congo, les résultats de l'examen d'État ont été publiés très rapidement. Seulement trois jours après la fin des épreuves de 2025, le ministère de l'Éducation a dévoilé les premiers résultats de cette 58e édition.

Les provinces concernées par cette publication initiale sont le Kasaï-Oriental 1, le Haut-Katanga 1 et Kinshasa Mont-Amba 2.

Le ministère explique cette rapidité par plusieurs améliorations majeures. C'est notamment l'ouverture de nouveaux centres de scannage des copies dans le Kasaï-Oriental et le Haut-Katanga, et l'utilisation de l'intelligence artificielle (IA) pour aider à la correction.

Cependant, certains Congolais estiment que ces résultats ont été précipités et pourraient être faux. Cette rapidité est jugée suspecte par certains Congolais, qui y voient une manoeuvre politique avant la publication du nouveau gouvernement.