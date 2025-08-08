Congo-Kinshasa: Alerte aux cas de paralysie flasque aiguë à Moba

Des cas de paralysie flasque aiguë (PFA) ont été signalés ces derniers jours dans le territoire de Moba, province du Tanganyika. L'information a été confirmée ce jeudi 7 aout par le médecin chef de zone de santé de Moba, Barwine Moma, lors d'un entretien avec Radio Okapi.

Des échantillons biologiques ont été prélevés sur les patients et envoyés à Kinshasa pour analyse, a indiqué Dr Barwine Moma. Ces tests permettront de déterminer si ces cas sont liés à la poliomyélite, une maladie virale grave qui peut provoquer une paralysie irréversible.

« Toute atteinte des nerfs peut entraîner une paralysie flasque. Il y a aussi des cas de polio qui provoquent ce type de paralysie. Lorsqu'un enfant qui marchait ne marche plus, nous devons considérer cela comme un cas suspect », a expliqué le docteur Moma.

Des cas confondus avec la malnutrition

Il y a quelques temps, deux enfants ont été notifiés à Moba Port. Mais après investigation, il s'est avéré que leur paralysie était due à une malnutrition sévère et à un retard de développement psychomoteur, et non à la poliomyélite. Le médecin a souligné l'importance de ne pas tirer de conclusions hâtives sans confirmation biologique.

La meilleure façon de se prémunir contre cette maladie est la vaccination. Une séance de récupération vaccinale contre la poliomyélite a récemment été organisée dans l'aire de santé de Moba port. Elle visait les enfants n'ayant reçu aucune dose ou ayant été oubliés lors de la dernière campagne.

La paralysie flasque aiguë, bien que rare, est surveillée de près par les autorités sanitaires en raison de son lien potentiel avec le poliovirus. En attendant les résultats des analyses, la vigilance reste de mise dans la région de Moba.