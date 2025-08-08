Afrique Centrale: Transport fluvial - Le Congo et la RCA veulent accroître leurs échanges commerciaux

7 Août 2025
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Fiacre Kombo

Le chef de l'État, Denis Sassou N'Guesso, a reçu, ce 6 août, à Brazzaville l'émissaire du président centrafricain, la ministre des Affaires étrangères, Sylvie Baïpo-Temon, accompagnée de son collègue chargé des Transports, Arnaud Djoubaye Abazene. La rencontre a notamment porté sur le renforcement du corridor fluvial Brazzaville et Bangui, indispensable aux échanges commerciaux et aux activités économiques.

La ministre des Affaires étrangères était porteuse, une nouvelle fois, d'un message du président Faustin Archange Touadéra à son homologue congolais, Denis Sassou N'Guesso. D'après elle, cette deuxième correspondance présidentielle, une semaine après le premier message, portait sur le transport fluvial entre les deux pays. « J'ai été dépêchée la semaine dernière pour m'enquérir de l'agenda du chef d'État congolais. Cette deuxième rencontre permet de fixer une date à laquelle les chefs d'État pourront se retrouver à Bangui pour aborder des sujets d'actualité, notamment les réformes institutionnelles et les questions économiques cruciales pour la sous-région », a indiqué Sylvie Baïpo-Temon.

Le trafic sur le corridor fluvial Brazzaville-Bangui est vital pour l'approvisionnement de la Centrafrique, surtout en carburants et d'autres produits essentiels. Il est également indispensable au maintien des activités économiques et à la survie des villages côtiers. Depuis longtemps, la voie fluviale a permis d'écouler des produits alimentaires des centres de production vers les grandes agglomérations. Toutefois, la baisse du trafic observée ces dernières années est due à la vétusté des infrastructures telles que les quais et les équipements de dragage et de balisage. « Il est crucial de travailler sur le renforcement de cette connexion fluviale entre la République du Congo et la République centrafricaine », a insisté la ministre centrafricaine.

Outre la relance du trafic fluvial, le message de Faustin Archange Touadéra à Denis Sassou N'Guesso aborde également la question de l'intégration sous-régionale, notamment les préparatifs de la seizième session ordinaire des chefs d'État de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (Cémac). Au cours de ce sommet de la Cémac, prévu pour le 9 août à Bangui, le président centrafricain passera le relais à son homologue congolais à la tête de cette institution.

