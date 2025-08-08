Congo-Brazzaville: Coopération parlementaire - Claire Bodonyi salue l'excellence des relations entre les Sénats congolais et français

L'ambassadeur de France au Congo, Claire Bodonyi, a, au cours d'une audience le 5 août à Brazzaville avec le président du Sénat, Pierre Ngolo, salué la longue histoire de coopération parlementaire entre les chambres hautes des Parlements français et congolais.

Les entretiens entre Pierre Ngolo et Claire Bodonyi ont porté sur la récente visite de travail que le président du Sénat congolais a effectué récemment à Paris en France, dans le cadre de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF). Selon la diplomate française en poste à Brazzaville, les présidents des APF participants à cet évènement important, à la fois pour sa dimension politique et sa dimension symbolique, ont été reçus à l'Élysée par le chef de l'Etat français avant d'assister au défilé du 14 Juillet pour marquer l'importance de la grande famille que représente la Francophonie.

«Nous nous sommes également entretenus avec le président du Sénat de l'entretien qu'il avait eu avec son homologue français, Gérard Larcher. Vous le savez, entre les Sénats congolais et français, c'est une longue histoire de coopération parlementaire. Ce sont des échanges qui sont nécessaires parce que chacun apprend de l'autre, et depuis que le président Ngolo a été reçu au Sénat français, il y a maintenant plus d'un an, le président Larcher est venu à son tour, le président Ngolo retourne en France, on voit bien, à travers ces échanges réguliers, la richesse de ce travail en commun », a-t-elle déclaré, soulignant la nécessité pour les deux Sénats de travailler sur tous les aspects se rapportant au rôle du parlementaire.

Selon elle, au-delà de ce qui se passe dans l'hémicycle, il y a beaucoup de travail à faire pour formaliser l'écriture. « On n'écrit pas un texte de loi comme on écrit un poème, tout un sujet également lié à l'administration puisqu'autour des parlementaires, vous avez des administrateurs qui préparent les travaux, c'est aussi un métier en soi sur lequel il est nécessaire d'échanger de bonnes pratiques », a conclu Claire Bodonyi.