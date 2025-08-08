Congo-Brazzaville: Coopération parlementaire - Claire Bodonyi salue l'excellence des relations entre les Sénats congolais et français

7 Août 2025
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Parfait Wilfried Douniama

L'ambassadeur de France au Congo, Claire Bodonyi, a, au cours d'une audience le 5 août à Brazzaville avec le président du Sénat, Pierre Ngolo, salué la longue histoire de coopération parlementaire entre les chambres hautes des Parlements français et congolais.

Les entretiens entre Pierre Ngolo et Claire Bodonyi ont porté sur la récente visite de travail que le président du Sénat congolais a effectué récemment à Paris en France, dans le cadre de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF). Selon la diplomate française en poste à Brazzaville, les présidents des APF participants à cet évènement important, à la fois pour sa dimension politique et sa dimension symbolique, ont été reçus à l'Élysée par le chef de l'Etat français avant d'assister au défilé du 14 Juillet pour marquer l'importance de la grande famille que représente la Francophonie.

«Nous nous sommes également entretenus avec le président du Sénat de l'entretien qu'il avait eu avec son homologue français, Gérard Larcher. Vous le savez, entre les Sénats congolais et français, c'est une longue histoire de coopération parlementaire. Ce sont des échanges qui sont nécessaires parce que chacun apprend de l'autre, et depuis que le président Ngolo a été reçu au Sénat français, il y a maintenant plus d'un an, le président Larcher est venu à son tour, le président Ngolo retourne en France, on voit bien, à travers ces échanges réguliers, la richesse de ce travail en commun », a-t-elle déclaré, soulignant la nécessité pour les deux Sénats de travailler sur tous les aspects se rapportant au rôle du parlementaire.

Selon elle, au-delà de ce qui se passe dans l'hémicycle, il y a beaucoup de travail à faire pour formaliser l'écriture. « On n'écrit pas un texte de loi comme on écrit un poème, tout un sujet également lié à l'administration puisqu'autour des parlementaires, vous avez des administrateurs qui préparent les travaux, c'est aussi un métier en soi sur lequel il est nécessaire d'échanger de bonnes pratiques », a conclu Claire Bodonyi.

Lire l'article original sur Les Dépêches de Brazzaville.

Tagged:
Copyright © 2025 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.