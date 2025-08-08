Congo-Kinshasa: Beni - La police de la MONUSCO sensibilise 500 étudiants aux dangers des violences basées sur le genre

communiqué de presse

Cinq cents étudiants de l'Institut supérieur de commerce à Beni (Nord-Kivu) participent depuis mardi 5 août 2025 à une campagne de sensibilisation à la masculinité positive et à la lutte contre les violences basées sur le genre (VBG).

Initiée par la police de la MONUSCO (UNPOL) en partenariat avec l'ONG locale «Tendo la Roho», cette formation est destinée à familiariser les étudiants avec les notions comme l'égalité des genres, le respect des droits humains, la dénonciation des violences sexuelles, le harcèlement et la protection de l'enfant. Mieux informés, ces jeunes pourront identifier les différentes manifestations des violences basées sur le genre pour pouvoir les dénoncer ou les prévenir.

Des agents de la police congolaise spécialisés dans cette question animent les sessions de sensibilisation au cours desquelles ils répondent notamment aux nombreuses questions posées par les étudiants.

Le président des étudiants de l'Institut supérieur de commerce de Beni, Esaïe Paluku, salue une initiative qu'il juge «précieuse». « En tant que futurs acteurs sociaux, nous devons être conscients de ces réalités. Certaines violences, bien que non sexuelles, restent graves et doivent être dénoncées. Cette formation nous outille à devenir des relais du changement », explique-t-il.

Briser le silence, encourager l'engagement

Pour Ange Maliro, chargée de communication au sein de «Tendo la Roho», cette campagne va au-delà de la simple information. Il en attend de l'engagement de la part des étudiants dont l'activité et le dynamisme à Beni font des relais particulièrement efficaces contre les violences sexuelles. « La guerre et la pauvreté exposent les jeunes, notamment les filles, à des violences silencieuses comme le sexe de survie. Il est urgent de libérer la parole et de sensibiliser aux responsabilités masculines dans ce contexte », note-t-elle.

Cette campagne qui dure trois jours a pour ambition de jeter les bases d'une génération plus consciente, plus engagée et plus respectueuse de la dignité, de l'intimité, de la singularité et des choix de l'autre. C'est l'une des conditions d'une paix durable.