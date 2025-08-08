Gabon: Centre de désintoxication de Nkok - Une réponse face aux addictions

7 Août 2025
Gabonews (Libreville)
Par COM PMD

Le 5 août 2025, la Fondation Ma Bannière, sous l'impulsion de sa fondatrice Madame Zita Oligui Nguema, a posé la première pierre d'un projet inédit au Gabon : un centre dédié à l'accueil, la désintoxication, la formation et la réinsertion de jeunes en situation d'addiction.

Cet événement fut marqué par la présence des Ministres de la Santé, Pr Adrien Mougougou, des Eaux et Forêts, Le Général Maurice Ntossui Allogo, de l'Environnement, de l'Ecologie et du Climat, Mays Mouissi, de la Jeunesse, des Sports, du Rayonnement Culturel des Arts, Armande Longo-Moulengui, des Affaires Sociales et de l'Inclusion, Nadine Nathalie Awanang Epse Anato et des Travaux Publics et de la Construction, Edgard Moukoumbi.

Ce centre, situé dans la Zone Économique Spéciale de Nkok, vise à accompagner 200 jeunes par an à travers un parcours complet : sevrage médical encadré, thérapies individuelles et collectives, formation professionnelle (BTP, menuiserie, mode, audiovisuel) et accompagnement vers l'autonomie.

Dans un contexte où les addictions touchent de plus en plus la jeunesse et où les infrastructures spécialisées font défaut, ce projet représente une réponse concrète, enracinée et accessible.

Comme l'a affirmé Madame Zita Oligui Nguema dans son discours : "Ce centre n'est pas un simple établissement. C'est un acte de foi dans notre jeunesse"

La Fondation Ma Bannière agit avec rigueur, ouverture et en complémentarité des politiques publiques, pour soigner, protéger et reconstruire.

