Congo-Kinshasa: Kinshasa - Le ministre de l'Intérieur ordonne l'intensification de l'opération Ndobo

Le vice-Premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacquemain Shabani Lukoo, a ordonné l'intensification de l'opération "Ndobo" à Kinshasa. Cette décision a été prise lors d'une réunion élargie sur la sécurité, la salubrité urbaine et la circulation dans la capitale, le 6 août.

Malgré une accalmie relative, marquée par l'arrestation de plusieurs délinquants -- dont des braqueurs et des kulunas -- le ministre estime que des poches d'insécurité subsistent et doivent être éradiquées.

L'opération "Ndobo", lancée il y a plusieurs mois, a déjà permis l'interpellation et la condamnation de milliers de criminels. Elle reste un levier majeur pour restaurer l'autorité de l'État et sécuriser les quartiers sensibles, rappelle le ministère de l'Intérieur.

Jacquemain Shabani a également insisté sur la lutte contre les tapages nocturnes, appelant les forces de l'ordre à faire respecter la tranquillité publique. Il a rappelé l'urgence de mettre en oeuvre les mesures d'assainissement dictées par le Chef de l'État.

Enfin, la question des embouteillages persistants dans plusieurs artères de Kinshasa a été abordée. Des mesures ciblées sont en cours de préparation pour fluidifier le trafic et désengorger les axes les plus touchés, selon la même source.