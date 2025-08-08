Congo-Kinshasa: Kinshasa - Le ministre de l'Intérieur ordonne l'intensification de l'opération Ndobo

7 Août 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Le vice-Premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacquemain Shabani Lukoo, a ordonné l'intensification de l'opération "Ndobo" à Kinshasa. Cette décision a été prise lors d'une réunion élargie sur la sécurité, la salubrité urbaine et la circulation dans la capitale, le 6 août.

Malgré une accalmie relative, marquée par l'arrestation de plusieurs délinquants -- dont des braqueurs et des kulunas -- le ministre estime que des poches d'insécurité subsistent et doivent être éradiquées.

L'opération "Ndobo", lancée il y a plusieurs mois, a déjà permis l'interpellation et la condamnation de milliers de criminels. Elle reste un levier majeur pour restaurer l'autorité de l'État et sécuriser les quartiers sensibles, rappelle le ministère de l'Intérieur.

Jacquemain Shabani a également insisté sur la lutte contre les tapages nocturnes, appelant les forces de l'ordre à faire respecter la tranquillité publique. Il a rappelé l'urgence de mettre en oeuvre les mesures d'assainissement dictées par le Chef de l'État.

Enfin, la question des embouteillages persistants dans plusieurs artères de Kinshasa a été abordée. Des mesures ciblées sont en cours de préparation pour fluidifier le trafic et désengorger les axes les plus touchés, selon la même source.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.