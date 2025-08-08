Congo-Kinshasa: Une partie du marché central de Bandundu ravagée par un incendie

8 Août 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Dans la nuit du mardi 6 au mercredi 7 août, un incendie a réduit en cendres une partie du marché central de Bandundu, chef-lieu de la province du Kwilu.

Des entrepôts, des chambres froides, des étalages et des échoppes ont été entièrement consumés. Selon des témoins, le sinistre serait dû à un court-circuit survenu près d'une échoppe, première à s'embraser avant que les flammes ne se propagent rapidement aux installations voisines.

Mercredi matin, les lieux portaient encore les stigmates du drame : débris de vivres, vêtements calcinés, produits détruits... Les commerçants sinistrés, sous le choc, tentaient de récupérer ce qu'ils pouvaient.

Le vice-gouverneur d Kwilu, Espoir Masamanki, s'est rendu sur place pour constater les dégâts. Il a annoncé la création d'une commission d'enquête afin de déterminer les causes exactes de l'incendie, établir les responsabilités et recenser les victimes en vue d'une aide gouvernementale.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.