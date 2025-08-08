Congo-Kinshasa: Une partie du marché central de Bandundu ravagée par un incendie

Dans la nuit du mardi 6 au mercredi 7 août, un incendie a réduit en cendres une partie du marché central de Bandundu, chef-lieu de la province du Kwilu.

Des entrepôts, des chambres froides, des étalages et des échoppes ont été entièrement consumés. Selon des témoins, le sinistre serait dû à un court-circuit survenu près d'une échoppe, première à s'embraser avant que les flammes ne se propagent rapidement aux installations voisines.

Mercredi matin, les lieux portaient encore les stigmates du drame : débris de vivres, vêtements calcinés, produits détruits... Les commerçants sinistrés, sous le choc, tentaient de récupérer ce qu'ils pouvaient.

Le vice-gouverneur d Kwilu, Espoir Masamanki, s'est rendu sur place pour constater les dégâts. Il a annoncé la création d'une commission d'enquête afin de déterminer les causes exactes de l'incendie, établir les responsabilités et recenser les victimes en vue d'une aide gouvernementale.