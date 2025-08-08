Congo-Kinshasa: Maniema - Paralysie d'activités à Lubutu à la suite du meurtre d'une femme

Une vive tension a paralysé les activités ce jeudi 7 août dans le territoire de Lubutu, province du Maniema. À l'origine : la découverte macabre du corps d'une femme, retrouvé emballé dans un sac et jeté dans une rivière.

En réaction, la population locale est descendue dans la rue pour exprimer sa colère. La manifestation a dégénéré, causant la mort d'un policier, selon le ministre provincial de l'Intérieur et de la Sécurité, Lawamo Selemani Taylor.

Une enquête a été ouverte pour identifier les auteurs du crime. Le ministre appelle au calme et assure que la situation est désormais maîtrisée :

« La population est invitée à reprendre ses activités en toute sérénité. Les forces de sécurité sont déployées et l'enquête suit son cours ».