Congo-Kinshasa: Maniema - Paralysie d'activités à Lubutu à la suite du meurtre d'une femme

7 Août 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Une vive tension a paralysé les activités ce jeudi 7 août dans le territoire de Lubutu, province du Maniema. À l'origine : la découverte macabre du corps d'une femme, retrouvé emballé dans un sac et jeté dans une rivière.

En réaction, la population locale est descendue dans la rue pour exprimer sa colère. La manifestation a dégénéré, causant la mort d'un policier, selon le ministre provincial de l'Intérieur et de la Sécurité, Lawamo Selemani Taylor.

Une enquête a été ouverte pour identifier les auteurs du crime. Le ministre appelle au calme et assure que la situation est désormais maîtrisée :

« La population est invitée à reprendre ses activités en toute sérénité. Les forces de sécurité sont déployées et l'enquête suit son cours ».

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.