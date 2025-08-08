Sénégal: Vers l'ouverture d'unités régionales de réadaptation fonctionnelle

Dakar — Le directeur de cabinet du ministre de la Santé et de l'Action sociale (MSAS), Samba Cor Sarr, a annoncé, jeudi, à Dakar la mise en place prochaine d'unités régionales de réadaptation fonctionnelle à travers le pays dans le cadre de partenariats en gestation.

"Des partenariats sont en cours pour doter le pays d'unités régionales fortes, bien équipées et dotées de personnel qualifié, afin de rapprocher les services de réadaptation fonctionnelle des populations", a-t-il assuré lors la célébration de la Journée internationale des technologies d'assistance.

L'ouverture d'unités régionales de réadaptation fonctionnelle est guidée par le souci d'éviter aux populations vivant par exemple à Kédougou (Sud-Est) d'avoir à se déplacer jusqu'à Dakar pour bénéficier de soins adaptés, a fait valoir le directeur de cabinet du ministre de la Santé et de l'Action.

Il n'a pas manqué de saluer les innovations opérées par le Centre national d'appareillage orthopédique (CNAO), "une structure engagée dans une dynamique de recherche-implémentation visant à adapter les aides techniques aux réalités physiques et sociales des populations sénégalaises", a rappelé Samba Cor Sarr.

Il a en même temps évoqué les actions de ce centre dans le développement d'approches basées sur la recherche de solutions les plus adaptées aux besoins des personnes vivant avec un handicap, en tenant compte de leur environnement socioculturel.

L'officiel du ministère de la Santé et de l'Action sociale a, dans ce cadre, évoqué un projet de transformation du CNAO en institut national de réadaptation fonctionnelle qui aura entre autres missions de supervision, de formation et de recherches en mettant l'accent sur la réduction des déficiences fonctionnelles de certains citoyens.

M. Sarr a en même temps insisté sur l'importance de promouvoir un accompagnement psychosocial dans le processus de réadaptation. "Il ne suffit pas de donner une canne ou un bras bionique à une personne. Il faut aussi l'aider à accepter cette nouvelle fonction, à l'intégrer dans son système de valeurs, à se reconstruire mentalement et à réintégrer le circuit économique et social", a-t-il déclaré.

Le directeur de cabinet du ministre de la Santé et de l'Action sociale est d'avis que le CNAO devrait pouvoir étendre son action sur tout le territoire, dans les zones les plus reculées, avec au moins le minimum de ressources matérielles et humaines pour une prise en charge effective du handicap.

Le Sénégal, à travers des panels consacrés au sujet, a célébré pour la première fois la Journée internationale des technologies d'assistance. La manifestation a été organisée sous le thème : "Mon AT et Moi".