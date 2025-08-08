Sénégal: Maladies non transmissibles - Habitudes alimentaires et sédentarité au banc des accusés à Louga

Louga — Le directeur régional de la santé, Cheikh Sadibou Senghor, a cité, jeudi, l'alimentation riche en sel, l'inactivité physique et le tabagisme parmi les principaux facteurs de risque des maladies non transmissibles dans la région de Louga.

"Ce sont les principales sources du diabète, des maladies cardiovasculaires, des cancers et des maladies rénales", a-t-il averti.

Intervenant lors d'un comité régional de développement (CRD) consacré à la dissémination des résultats d'une enquête sur les facteurs de risque, M. Senghor a rappelé que "ces enquêtes, menées tous les cinq ans selon les recommandations de l'OMS, constituent une base essentielle pour la prévention".

"Elles permettent d'élaborer des plans d'action efficaces avec l'implication des communautés", a-t-il souligné, ajoutant que "les maladies non transmissibles sont responsables de 53 % des décès, contre une baisse notable des maladies transmissibles comme le paludisme ou le VIH".

Il a plaidé pour un renforcement du dépistage, notamment du diabète, estimant que "80 % des malades ignorent leur état de santé".

Docteur Senghor a recommandé "la mise en oeuvre d'actions de sensibilisation sur l'alimentation, l'activité physique et la lutte contre le tabac".

L'adjoint au gouverneur, Papa Leity Mar, a salué la qualité de l'enquête et recommandé la diffusion des résultats au niveau départemental.

"Les statistiques servent à planifier et à décider. Il faut les partager à travers les Comités départementaux de développement (CDD) avec les préfets pour mieux sensibiliser les populations", a-t-il dit.

Il a appelé à "mobiliser les mêmes efforts que ceux déployés contre les maladies transmissibles, en élaborant un plan d'action national adapté aux maladies non transmissibles".