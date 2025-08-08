Sénégal: Guédé-Village - Des usagers s'opposent à la privatisation des forages de la commune

7 Août 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Tarédji (Guédé Village) — Les populations de la commune de Guédé-Village, dans le département de Podor (nord), ont exprimé, jeudi, leur opposition à la privatisation des forages jusque-là gérés par l'Association des forages ruraux (ASUFOR).

"Nous sommes réunis aujourd'hui pour exprimer notre opposition à la privatisation des 22 forages de la commune de Guédé-Village. Nous craignons que cela entraîne une hausse des prix, pouvant empêcher les plus démunis d'avoir accès à l'eau", a dit Moustapha Sy, porte-parole des usagers lors d'une assemblée générale tenue à Tarédji.

Il estime que la gestion communautaire actuelle est "plus adaptée à leurs besoins et prend en compte les ménages les moins nantis", assurant que la gestion des forages se fait à l'interne "sans aucun problème".

Il a toutefois souligné l'importance de respecter la charte des prix de l'eau et de garantir une bonne gestion des forages, au niveau de toutes les zones.

Moustapha Sy demande aux autorités locales de prendre en compte leurs préoccupations et de faire en sorte que la gestion de l'eau soit faite dans l'intérêt de tous.

Depuis plus de deux ans, la gestion des forges ruraux a été confiée à la Sénégalaise des eaux rurales (SDER).

