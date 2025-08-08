Sénégal: Matam - Une ONG réhabilite quatre unités de transformation laitière pour des groupements de femmes

Trawo Dendoudy, 7 août, (APS) - Le préfet du département de Matam (nord), Téning Faye, a procédé, jeudi, à la réception de quatre unités de transformation laitière réhabilitées dans les villages de Trawo Dendoudy, Ourossogui, Boyinadji et Ouro Molodé, grâce à l'ONG Actions contre la faim (ACF).

Ces unités de transformation laitière ont été réhabilitées au profit des femmes de ces localités, en vue de leur permettre de lutter contre l'insécurité alimentaire et de créer des activités génératrices de revenus.

"La réhabilitation de ces infrastructures par l'ACF entre dans le cadre des activités visant à renforcer l'autonomisation des femmes de Trawo Dendoudy, Ourossogui, Boyinadji et Ouro Molo. Ce sont des actions à louer, car permettant aux populations de lutter contre l'insécurité alimentaire", a déclaré l'exécutive départementale, à l'occasion de la cérémonie de réception de l'unité de Trawo Dendoudy, dans la commune de Ogo.

Avec ces unités, les femmes vont "créer des activités génératrices de revenus et d'améliorer toute la chaîne de valeur lait", surtout dans les zones sylvopastorales.

Le choix de certaines localités comme Trawo Dendoudy s'explique sur la base d'une étude diagnostic qui a été faite, laquelle a permis de mettre en évidence "une forte présence d'insécurité alimentaire ainsi que des problèmes liés à la commercialisation du lait ayant été identifiés", a poursuit le préfet de Matam.

Selon Téning Faye, c'est pour cette raison que ces femmes ont bénéficié de ces unités construites par le Programme de développement rural et social (PDRS) pour le stockage du lait.

Mor Pène, chef de projet au sein de l'ONG Actions contre la faim, a rappelé que ces infrastructures construites il y a plus de dix ans ne fonctionnaient plus, ce qui a poussé ACF à les réhabiliter et les équiper en offrant aux bénéficiaires une machine, des kits de collecte et un tricycle.

"Ce projet entre dans le cadre de la mise en oeuvre du projet d'amélioration des capacités de valorisation des produits d'origine animale et végétale. C'est à la sortie d'une réunion avec le service départemental de l'élevage que nous avons enrôlé quatre unités de transformation laitière", a expliqué M. Pène.