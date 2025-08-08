Sénégal: Bassirou Diomaye Faye assure du soutien de l'Etat au projet de réhabilitation de la grande mosquée de Touba

Touba — Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a assuré, jeudi, au khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké, du soutien de l'Etat au projet de réhabilitation de la grande mosquée de Touba et à la mise en oeuvre du programme éducatif dédié à l'Université Cheikh Ahmadoul Khadim.

"Nous sommes au courant de votre projet de réhabilitation de la grande mosquée de Touba. Nous sommes convaincus que les talibés peuvent en assurer la prise en charge, mais vous pouvez également compter sur l'État", a déclaré le chef de l'Etat, s'adressant en wolof au guide de la confrérie mouride.

Le président Faye était en visite dans la ville religieuse, une semaine avant la célébration du grand magal, manifestation commémorant le départ en exil du fondateur de la confrérie mouride, Serigne Ahmadou Bamba Mbacké.

Le chef de l'Etat a également réaffirmé au khalife général des mourides de l'engagement de l'Etat à accompagner la mise en oeuvre du projet éducatif dédié à l'Université Cheikh Ahmadoul Khadim. Un établissement d'enseignement supérieur qu'il a présenté comme un "creuset d'excellence".

Bassirou Diomaye Faye était accompagné de l'une de ses épouses, Absa Faye, de son directeur de cabinet, Mary Teuw Niane, et de membres du gouvernement dont Jean Baptiste Tine, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique.

Le président de la République a réitéré son engagement à accompagner tous les foyers religieux, en particulier la ville religieuse de Touba en saluant le rôle des guides religieux, particulièrement celui de la confrérie mouride dans la consolidation de la cohésion sociale et la stabilité du pays.

Par la voix de son porte-parole, Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké, le Khalife général des mourides a remercié le chef de l'État pour les efforts consentis en vue d'une bonne organisation du Magal. Il a également salué les travaux réalisés à Touba pour l'amélioration du cadre de vie et l'engagement du gouvernement dans la mise en oeuvre de son projet éducatif.

Serigne Mountakha Mbacké n'a pas manqué d'exprimer sa gratitude au chef de l'Etat après l'inscription du Grand Magal de Touba sur la liste du patrimoine culturel immatériel national.