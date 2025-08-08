Sénégal: La Turquie est une source d'inspiration pour certains pays, dont le Sénégal, selon Ousmane Sonko

De l'envoyé spécial de l'APS, Amadou Ba

Ankara, 7 août (APS) - La Turquie peut être considérée comme une source d'inspiration pour certains pays dont le Sénégal, en raison de son histoire et de ses rapports actuels avec le reste du monde, a dit le Premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko, jeudi, à Ankara.

"La Turquie est un exemple pour des nations comme le Sénégal, en ce qui concerne l'appropriation de son histoire et ses combats économiques récents", a affirmé M. Sonko lors d'une rencontre avec le président de la Grande Assemblée nationale de la Turquie, Numan Kurtulmus.

Son séjour en Turquie fait partie d'une série de visites officielles qu'il effectue dans des "pays amis et stratégiques pour le Sénégal", a-t-il dit.

La Turquie actuelle, héritière de l'empire ottoman et à cheval sur l'Europe et l'Asie, a été fondée par Mustafa Kemal Atatürk (1881-1938), homme d'État et ancien président du pays, élevé par ses compatriotes au rang de héros national.

Numan Kurtulmus estime que les pays africains sont des partenaires économiques de premier plan pour la Turquie.

Il estime que le Sénégal est "le fer de lance" de la diplomatie turque en Afrique de l'Ouest.

Pour sa visite officielle de cinq jours en Turquie, Ousmane Sonko est accompagné de plusieurs personnalités, dont les ministres de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères, Yassine Fall, de l'Économie, du Plan et de la Coopération, Abdourahmane Sarr, de l'Industrie et du Commerce, Serigne Guèye Diop.

Le ministre de l'Énergie, du Pétrole et des Mines, Birame Souleye Diop, celui de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, Mabouba Diagne, et leur collègue chargé des Forces armées, Birame Diop, prennent également part à cette visite.

Arrivé à Ankara, la capitale, mercredi, à l'invitation du président turc, Recep Tayyip Erdogan, M. Sonko est allé se recueillir, jeudi, sur le mausolée de Mustafa Kemal Atatürk, le premier président de la Turquie moderne.

Dans l'après-midi, le chef du gouvernement sénégalais a rendu visite à Recep Tayyip Erdogan. Avec lui, il a eu un tête-à-tête de plusieurs heures au terme duquel des accords ont été signés par les deux pays, dans les domaines de l'agriculture, de l'énergie, etc.