Sénégal: Abass Fall réaffirme l'engagement de l'Etat en faveur d'une politique de l'emploi 'forte et cohérente'

Kaolack — Le ministre du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les institutions, Abass Fall, a réaffirmé, jeudi, à Kaolack (centre), l'engagement du gouvernement sénégalais en faveur d'une politique publique de l'emploi "forte et cohérente".

M. Fall présidait une réunion spéciale du Comité régional de développement (CRD spécial) dans le cadre des consultations nationales en vue de l'élaboration de la politique nationale de l'emploi, sous la supervision du gouverneur de la région de Kaolack, Mouhamadou Moctar Watt.

"Cette rencontre, d'une grande importance, marque une étape clé dans notre engagement commun pour l'élaboration d'une politique publique forte et cohérente en faveur de l'emploi au Sénégal", a-t-il notamment fait valoir.

Selon lui, dans le cadre de la mise en oeuvre de la stratégie nationale de développement pour la période 2025-2029 (SND 2025-2029) adossée à l'agenda national de transformation "Sénégal 2050", le gouvernement a inscrit l'emploi et l'employabilité au coeur de ses préoccupations et les a érigé parmi ses "priorités majeures".

Abass Fall a rappelé que lors de la réunion du Conseil des ministres du 16 octobre 2024, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a instruit le ministère qu'il dirige de conduire l'élaboration d'une politique nationale de l'emploi, en cohérence avec la vision "Sénégal 2050".

"C'est fidèle à cette directive présidentielle que le ministère du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les institutions a engagé un processus inclusif de co-construction, en collaboration avec l'ensemble des parties prenantes de l'écosystème de l'emploi aux niveaux central et territorial", a-t-il souligné.

D'après M. Fall, l'objectif, c'est de "promouvoir" une "approche participative et concertée", afin de produire un "document stratégique" qui soit le "reflet fidèle" des aspirations des populations, des réalités locales et des priorités spécifiques à chaque territoire.

"Il est utile pour nous de rappeler que le Sénégal est signataire de plusieurs instruments internationaux et régionaux qui recommandent aux Etats de se doter d'une politique nationale de l'emploi. Une telle politique vise à offrir un cadre opérationnel, cohérent, adapté et efficace pour la promotion de l'emploi, en particulier chez les jeunes et les femmes", a-t-il signalé.

Le ministre a indiqué que le processus d'élaboration d'une politique nationale de l'emploi est à l'étape "cruciale" du diagnostic qui vise à "analyser avec rigueur" les différentes facettes du marché de l'emploi au Sénégal, à confronter les expériences, à croiser les regards pour en tirer des enseignements solides et de dégager des "axes d'actions pertinents et réalistes".

Il en appelle à l"'engagement actif" de toutes les parties prenantes afin que, sous l'autorité du gouverneur, ces consultations aboutissent en un "rapport de diagnostic régional structuré" et enrichi des "recommandations concrètes", qui viendra alimenter la future politique nationale de l'emploi.

"Il est important de souligner que la territorialisation des politiques publiques doit être amorcée dès la phase de conception, pour une prise en compte des réalités et priorités propres à chaque territoire", a soutenu Abass Fall.

Le ministre a estimé que l'élaboration d'une "politique ambitieuse, inclusive et durable" en matière d'emploi ne peut se faire que "collectivement", dans un esprit de dialogue, de responsabilités partagées et de projection vers l'avenir que des fondations solides pourront être posées.

"Cette nouvelle politique sera exclusivement au service des populations", a-t-il insisté.